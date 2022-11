Nothing Phone (1) : Amazon casse son prix pour le Black Friday, il est à moins de 400€ !

Le Nothing Phone (1) est le premier smartphone de la marque Nothing lancée cette année. Et quel lancement ! Ce smartphone fait partie de nos coups de coeur de l'année avec son design audacieux et son bon rapport qualité/prix. Amazon casse le prix de ce smartphone pour le Black Friday, c'est l'occasion de se démarquer !

Sorti cet année, le Nothing Phone (1) a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Un design envoûtant, une nouvelle proposition sur le marché du smartphone avec une fiche technique très cohérente pour son prix. Le Nothing Phone (1) a de quoi faire envie ! Pour le Black Friday Amazon baisse le prix de toutes les versions du smartphone choisi. Ainsi le prix de ce smartphone passe de 469€ à 399,99€ ! Il vous reste peu de temps pour profiter de cette promotion folle pour un smartphone aussi récent !

Le Nothing Phone (1) : Son design audacieux et réussi, nous a séduit !

Le design du Nothing Phone (1) ne laisse pas indifférent. Nous avons l'impression que ce smartphone sort tout droit d'un univers cyberpunk. Le Glyphe LED permet de vous avertir lorsque vous recevez une notification. Le Nothing Phone est disponible en noir et blanc. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Nothing Phone.

3 Capteurs photos pour le Nothing Phone (1)

Au dos du Nothing Phone (1), vous trouverez 2 capteurs photos de 50 Mégapixels chacun. Le réalisme des photos est bon et elles seront toujours nettes grâce aux 2 stabilisateurs d'image. Son système de LED permettra d'être un second flash pour vos photos de nuit, ce qui est très pratique ! Vous pouvez également filmer en 4K à 60 images par seconde.

Quelles sont les capacités du Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (1) possède de bonnes performances grâce à son processeur Snapdragon 778G+, 8 coeurs couplé à une RAM de 8 ou 12 Go en fonction de la version. Sa batterie de 4500 mAh lui permet de tenir 1 journée comme la plupart des smartphones actuels. Il est adapté pour tout type d'utilisation, vous n'aurez aucun problème à jouer à des jeux puissants avec le Nothing Phone.