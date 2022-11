Forfait mobile 40Go à prix Black Friday : Lebara Mobile à 5.99€ vs Réglo Mobile à 7.95€

Vous êtes à la recherche d'un bon plan Black Friday ? Alors notre article devrait vous intéresser : on vous propose un battle de forfaits mobiles à prix cadeau spécialement pour le Black Friday avec les opérateurs Lebara Mobile et Réglo Mobile ! Sans engagement, 40Go en France métropolitaine, l'illimité... Venez les départager !

Lebara Mobile et Réglo Mobile et leur offre Black Friday

L'évènement Black Friday tant attendu par de nombreuses personnes est enfin arrivé et avec lui une multitude d'offres promotionnelles ! Les opérateurs Lebara Mobile et Réglo Mobile proposent à cette occasion une offre spéciale avec 40Go d'internet en France métropolitaine. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Pour information, le forfait 40Go Black Friday de Lebara Mobile - disponible jusqu'au 5 décembre inclus - utilise le réseau Orange, élu premier réseau de France selon une enquête de l'ARCEP. Ce forfait est par ailleurs renouvelé tous les 30 jours. Le forfait 4G+ 7,95€ de Réglo Mobile fonctionne quant à lui avec le réseau SFR.

Forfait 40Go Black Friday ou forfait 4G+ 7,95€ ?

Voici nos critères sélectionnés pour vous aider à faire votre choix parmi ces deux offres promotionnelles :

Le prix : le forfait 40Go Black Friday de Lebara Mobile coûte 5,99€ par mois. Le forfait 4G+ de Réglo Mobile est plus cher : 7,95€ par mois.

La data en France : les deux forfaits vous proposent 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine.

La data à l'étranger : seul le forfait 4G+ vous permet de disposer d'une enveloppe data pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM - à hauteur de 8Go (inclus).

L'illimité : les deux offres vous donnent l'opportunité de communiquer comme bon vous semble en France comme depuis l'étranger (UE/DOM).

Les petits plus : la carte SIM est offerte chez Lebara Mobile et 2Go supplémentaires vous sont distribués gratuitement le premier mois d'abonnement. La carte SIM vous coûtera la somme unique de 5€ chez Réglo Mobile.