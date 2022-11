Samsung Galaxy A52s 5G: - 40% chez ce marchand durant le Black Friday !

L'accès à la 5G pas cher et en plus avec un smartphone performant ! C'est la promesse du Samsung Galaxy A52s 5G à sa sortie et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les 40% de réduction dont-il bénéficie !

Le Samsung Galaxy A52s 5G est sorti l'année dernière mais reste encore un très bon smartphone moyen de gamme. D'autant plus qu'en ce moment, son prix se rapproche plus de smartphones d'entrée de gamme, alors qu'il offre des performances bien supérieures ! Un écran Super AMOLED 120hz, 6Go de RAM, de très bonnes performances et cinq objectifs photos de qualité. Pour 459€ à sa sortie, c'était déjà une bonne affaire, alors avec 40% de réduction, c'est une aubaine ! Rakuten casse le prix de ce smartphone pour le Black Friday en faisant passer son prix de 459€ à seulement 272,94€ sans compter notre coupon du jour: BLACK15 qui vous offre 15€ supplémentaires, ce qui passe le prix de ce smartphone à seulement 257,94€ ! Bénéficiez en plus de 21,84€ en bon d'achat grâce au CLUB R Rakuten. Bref, foncez.

Quel look pour ce Galaxy A52s 5G ?

Le Galaxy A52s 5G se décline en quatre couleurs différentes, le Noir, le Blanc, la Lavande et la Menthe. Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Ce mobile peut embarquer une carte nano SIM. Le Galaxy A52s 5G, smartphone de Samsung, possède un écran Super Amoled d'une diagonale de 6,5 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Du point de vue des performances, ce portable est équipé de la puce Snapdragon 778G. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil propose aussi une puce graphique Adreno 642L. La RAM de cet appareil est de 6 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi 5. Android 11 est installé sur l'appareil. Sur le plan de l'endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 25 W.

Cinq objectifs photo pour le dernier Samsung

Pour vos photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif frontal possède pour sa part une résolution de 32 Mpx. Éditez ou capturez des clips vidéo en 4k. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos.