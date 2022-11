Forfait mobile : la promo Black Friday de YouPrice avec son offre 80Go à 9.99€ sur le réseau Orange ou SFR expire bientôt

Le forfait mobile sur le réseau Orange ou SFR au choix à prix canon avec une confortable enveloppe de l'opérateur YouPrice expire dans quelques heures. Si vous voulez profiter de cette promo Black Friday avec 80Go de 4G ou 5G en option à partir de seulement 9.99€ et pas que la première année, ne perdez pas une minute !

Le forfait Black Friday de YouPrice prend fin demain soir minuit

Le forfait mobile spécial Black Friday proposé par l'opérateur YouPrice prend fin ce dimanche 27 novembre minuit. Si vous voulez profiter d'un abonnement de téléphone sans engagement avec une généreuse enveloppe Web à moins de 10€ et pas seulement la première année, vous devez faire vite. Cette offre mobile à prix canon fonctionne par ailleurs sur le réseau 4G d'Orange ou SFR au choix; Vous pourrez en effet sélectionner le réseau mobile qui vous convient le mieux lors de la souscription et pour le même prix. Pour rentrer dans le détails cet abonnement mobile est ajustable de 80 à 100Go en fonction de vos consommations internet chaque mois. Vous pourrez demander à bénéficier de la 5G en ajoutant l'option 5G facturée 5€ par mois.

Sans sans engagement de durée, vous restez libre de vos mouvements en optant pour ce forfait 4G ou 5G avec option payante. Pour vous abonner à cette série limitée Le frist, vous avez jusqu'au 27 novembre inclus.

Quels sont les services compris avec ce forfait mobile en promotion ?

En craquant pour ce forfait mobile en promotion, vous pourrez utiliser votre smartphone en toute tranquillité que ce soit pour vos usages web que vos consommations téléphoniques. Cet abonnement valable sur le réseau Orange ou SFR, vous permet de naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 100Go par mois en France métropolitaine et jusqu'à 16Go en déplacements à l'étranger (Europe et DOM). Les données mobiles consommées depuis l'UE et DOM seront décomptées de votre volume principal. Ce forfait pas chers de YouPrice propose ces trois seuils pour vos usages Web ;

jusqu'à 80Go : 9,99€ par mois ou 14.99€ en 5G

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois ou 17.99€ en 5G

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois ou 19.99€ en 5G

En matière de téléphonie, vous pourrez contacter et envoyer vos SMS et MMS sans limite dans l'hexagone ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM.