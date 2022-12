Dernière chance pour profiter de ces énormes promos forfaits mobile sur le réseau Orange ( De 40 à 200Go dès 5.99€)

Trois forfaits illimités sur le réseau Orange à prix canon à saisir immédiatement

Vous voulez réduire votre facture mobile ? Voici trois forfaits sans engagement de durée qui devraient vous permettre de faire des économies tout en profitant d'un maximum de services. Il faudra toutefois faire vite pour saisir l'un de ces abonnements à prix cassés de l'opérateur Lebara Mobile. Lancées à l'occasion du Black Friday, ces trois offres généreuses ne seront en effet plus accessibles à partir du 5 décembre inclus. En craquant pour l'un de ces forfaits pas chers, vous pourrez profiter d'un prix canon et pas seulement la première année. Par ailleurs, vous bénéficierez de la couverture mobile Orange, le meilleur réseau de France depuis 12 ans selon l'ARCEP. Autre avantage, la carte SIM est gratuite et vous sera livrée sans aucuns frais. A la réception de la carte SIM, il vous suffira de finaliser votre commande en en quelques clics seulement. Vous aurez besoin de la pochette de votre carte SIM et d'une pièce d'identité valide.

Quelle promo choisir : 40, 100 ou 200Go dès 5.99€ par mois ?

Les trois forfaits pas chers de Lebara Mobile vous permettront de profiter de l'illimité pour appeler et échanger des SMS sans vous limiter en France métropolitaine. Pour les usages internet depuis votre Smartphone, vous pouvez choisir parmi ces trois propositions :

40Go à 5.99€ par mois

à 5.99€ par mois 100Go à 9.99€ par mois

à 9.99€ par mois 200Go à 14.99€ par mois

Pour vous inscrire, la démarche est simple, il n'y a pas besoin de contrat et de RIB. Les forfaits Lebara Mobile sont renouvelés automatiquement tous les 30 jours et vous ne payez que ce que vous consommez (pas de hors forfait). Le paiement s'effectue chaque mois via la carte bancaire. Pour vous abonner, rendez vous sur le site en ligne Lebara avant le 5 décembre inclus.