Profitez de votre nouveau Smartphone 5G grâce à ces trois promos forfaits mobile 5G sans engagement de durée

Le forfait Le Santa de YouPrice : 80Go à 14.99€ sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait mobile Le Santa qui s'ajuste chaque mois à votre consommation internet de 80 à 100Go est compatible 5G. Cette offre mobile démarre à partir de seulement 9.99€ en 4G et passe ainsi à partir de 14.99€ par mois en ajoutant l'option 5G à 5€ par mois. Cet abonnement de téléphone fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix. Vous pourrez effectivement choisir entre ces deux réseaux lors de la souscription. En optant pour ce forfait pas cher, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM. Lors de vos séjours depuis l’UE ou les DOM, vous aurez le droit de consommer jusqu'à 16 Go de data par mois. Concernant l'ajustement de vos usages Web en France, YouPrice applique ces trois seuils :

jusqu'à 80Go de 5G : 14,99€/mois

de 80Go à 90Go de 5G : 17,99€/mois

de 90Go à 100Go de 5G : 19,99€/mois

Le meilleur forfait 5G sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom : 150 Go à 18,99 €/mois

L'opérateur Cdiscount Mobile vous permet de passer à la 5G sur le réseau Bouygues Telecom à prix canon et pas seulement la première année. Cet abonnement mobile 5G embarque une généreuse enveloppe Web de 150Go au prix mini de 18,99 €/mois et sans hausse de tarif au bout de quelques mois. En craquant pour ce forfait mobile, vous disposerez donc de 150 Go de data sur le réseau 4G/5G de Bouygues en France métropolitaine et 19 Go de data en 4G lors de vos séjours depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Ce forfait de téléphone sans engagement inclut également les appels, SMS et MMS à volonté dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

Le forfait Free 5G à moins de 20€ avec data illimitée ou 210Go

Pour profite du réseau 5G de Free Mobile, vous pouvez opter pour l'offre haut de gamme du quatrième opérateur incluant 210Go de 4G/5G en France ou encore data illimitée ( abonnés Freebox). Ce forfait Free est proposé au prix de 19.99€ par mois ou encore à prix préférentiel pour les clients Freebox Pop (9.99€) ou une Freebox ( 15.99€).

Pour rentrer dans les détails, ce forfait sans engagement comprend donc 210Go de data en 5G/4G en France ou encore data illimitée. Lors de vos déplacements dans plus de 70 pays, vous pourrez profiter de 25Go d'internet par mois. Au niveau des communications, vous pourrez appeler sans compter vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont à volonté dans l'hexagone et les SMS illimités vers DOM. Depuis l'Europe, DOM, Canada...vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités. Ce forfait Free 5G vous permettra d’accéder à l'application Free Ligue 1 - accès premium !