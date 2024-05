Les French Days 2024 sur Aliexpress : jusqu’à -60% de promo sur les smartphones. Voici les meilleures offres !

Du 1er au 7 mai (inclus), la célèbre plateforme offre jusqu’à 60 % de promo sur une large sélection de smartphones et d'appareils, toutes gammes confondues. On vous dévoile ici les meilleures offres à saisir pendant cette période, ainsi que les codes promo pour en profiter !

8 € de réduction sur le Samsung Galaxy A15 avec le code FRCD08

Dans la sélection des smartphones bénéficiant d’une réduction de 8 € pendant les French Days sur Alixpress, nous vous recommandons le Samsung Galaxy A15. Modèle d’entrée de gamme du fabricant sud-coréen, il fait partie des réussites commerciales de ces derniers mois.

Doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Son triple capteur photo de 50 mégapixels et sa batterie de 5 000 mAh sont les autres atouts de ce smartphone 5G.

Pour les French Days, le Samsung Galaxy A15 5G est à 121,54 € au lieu de 130 € avec le code FRCD08.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G à 208 € avec le code FRCD20

Profitez d’une belle remise immédiate de 20 € sur ce smartphone au rapport qualité/prix exceptionnel grâce au code promo FRCD20. Pour seulement 208 €, il offre de solides performances et une expérience d’utilisation très aboutie.

Doté d’un large écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G embarque une puce Mediatek Helio G99 Ultra épaulée par 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Bon pour la photo et la vidéo, il est équipé d’un triple capteur de 200+8+2 mégapixels. Il bénéficie par ailleurs d’une batterie de 5000 mAh qui se recharge en seulement 45 minutes avec un chargeur de 67 W.

30 € de remise immédiate sur le HONOR Magic6 Lite avec le code FRCD30

Derrière son design compact et léger, le Honor Magic6 Lite cache de solides atouts, en commençant par son bel écran AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces rafraîchi à 120 Hz. Sa puce Snapdragon 6 Gen 1 couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, lui garantit des performances confortables. Autre point fort de ce modèle : son équipement photo composé d’un triple capteur arrière de 108+5+2 mégapixels et d’un capteur selfie de 16 mégapixels.

Vous apprécierez également sa batterie de 5300 mAh compatible avec la charge rapide à 35 W, qui offre une autonomie prolongée.

Prix pendant les French Days : 245 € au lieu de 275 € avec le code FRCD30.

Économisez 50 € sur le Google Pixel 7 Pro avec le code FRCD50

Si vous avez envie de vous offrir l’un des derniers smartphones du géant américain en faisant une bonne affaire, c’est le moment ou jamais ! Pendant les French Days, le Google Pixel 7 Pro bénéficie en effet d’une belle réduction de 50 € grâce auquel il ne vous revient qu’à 466 € au lieu de 516 € grâce au code FRCD50.

Pour ce tarif promotionnel, vous pourrez profiter de tous les atouts de ce smartphone haut de gamme : son écran AMOLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces, sa puce Google Tensor G2 et son triple capteur arrière de 50+12+48 mégapixels avec zoom x5. Pour son autonomie, il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 30 W.

Profitez de cette semaine folle de promos sur Aliexpress pour faire le plein de bonnes affaires !