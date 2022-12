Le top des forfaits illimités à 5€ par mois ou moins !

Retrouvez les bons plans du moment pour profiter d'un forfait illimité à 5€ par mois ou moins avec ces quatre opérateurs : YouPrice, RED by SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom. Vous pourrez en effet obtenir un abonnement de téléphone sans engagement avec de l'illimité à partir de seulement 3.99€ par mois. Découvrez-les dans la suite de cet article !

Voici le forfait illimité le moins cher du marché

Destiné aux petits utilisateurs d'internet, ce mini forfait illimité YouPrice est le moins cher du marché. Cet abonnement est effectivement proposé à seulement 3.99€ par mois et pas seulement la première année. Ce forfait mobile sans engagement de durée contient les appels, SMS et MMS illimités aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Pour l'internet mobile, vous pourrez en cas de besoin utiliser les 100Mo autorisés en métropole ainsi qu'en Europe et DOM (Au-delà, le débit est réduit et hors forfait au prix de 0.035€/Mo en France).

Cet opérateur mobile propose d'autres forfaits mobiles flexibles sur le réseau Orange ou SFR à prix très attractifs. Vous pourrez par exemple profiter de l'offre Le One comprenant entre 10 et 30Go par mois à partir de 5.99€ par mois pendant un an. Et jusqu'au 1er janvier inclus, l'opérateur YouPrice affiche deux séries limitées à prix garanti à vie : la série Le Santa avec 80Go à 9.99€ ou Le Claus 100Go à 11.99€ par mois.

Le forfait RED illimité 500Mo à 5€

Chez RED by SFR, vous pourrez profiter d'un forfait illimité au prix rond de 5€ par mois sans engagement de durée. Cette offre mobile réservée aux nouveaux clients sans engagement de durée comprend une enveloppe Web 500 Mo ainsi que les appels, SMS et MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE. Au-delà de 500Mo, vous pourrez recharger en France dans la limte de 4 recharges par mois (1Go à 2€) puis l'usage internet est bloqué. Les services SFR Wifi et usage modem sont inclus.

Le forfait B&You de Bouygues Telecom : 500 Mo à 4,99 €/mois !

Bouygues Telecom de son côté propose dans sa gamme B&You sans engagement, une offre mobile illimitée à seulement 4.99€ par mois. Avec cet abonnement mobile sans engagement de durée et sans condition de durée, vous pourrez profiter de l'illimité pour appeler, envoyer des messages et MMS en France ainsi que depuis l'Europe et DOM. Pour la partie internet, les 500Mo compris chaque mois sont valables en métropole et en UE et DOM

Le forfait illimité Free à 4.99€

Pour profiter d'un forfait illimité à moins de 5€ chez Free Mobile, vous devez souscrire au forfait 2H à 2€ et l'option booster à 2.99€ par mois. Cette dernière, vous permettra de profiter des appels, SMS et MMS illimités et 600Mo d'internet supplémentaires. L'abonnement Free avec 600Mo et l'illimité passe ainsi au prix de 4.99€ par mois.