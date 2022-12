YouPrice fait un carton avec ce forfait mobile à seulement 5.99€ par mois

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher et sans engagement de durée ? Pas de panique ! YouPrice a ce qu'il vous faut dans sa gamme d'abonnements de téléphones mobiles. La formule Le One à seulement 5.99€ par mois qui fait un carton plein en cette période de fêtes est une véritable aubaine pour faire des économies en 2023 ! On vous dit sur ce bon plan dans la suite de cet article

Le forfait Le One à 5.99€ fait un carton chez YouPrice

La formule Le One de YouPrice fait un carton en cette période de fêtes. Cette offre mobile sans engagement de durée a effectivement tout pour plaire, avec notamment trois gros points forts :

Une remise spéciale pendant un an

Flexibilité de l'enveloppe data

Choix entre le réseau Orange et SFR

En craquant pour cette offre YouPrice, vous profiterez en effet d'une remise de 5€ par mois pendant 12 mois. Grâce à cette réduction spéciale, cet abonnement Le One vous sera proposé à partir de seulement 5.99€ par mois la première année puis 9.99€ . Par ailleurs, ce forfait sans engagement de durée est valable sur le réseau Orange ou SFR en 4G ou encore en 5G avec option. Concernant l'ajustement, YouPrice applique les trois paliers suivants :

jusqu'à 10Go : 5,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

pendant 1 an puis 9,99€/mois de 10Go à 20Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

pendant 1 an puis 12,99€/mois de 20Go à 30Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

Avec ce forfait pas cher, vous bénéficierez également des appels illimités en France métropolitaine ainsi que les SMS et MMS illimités. Lors vos déplacements en Europe et DOM, vous pourrea aussi appeler et échanger des SMS et MMS sans compter et profiter jusqu'à 10Go de data depuis ces destinations.

Un mini forfait illimité à 3.99€ par mois à VIE sur le réseau Orange

Autre bon plan à saisir chez l'opérateur Youprice, le Mini forfait valable sur le réseau Orange. Cet abonnement de téléphone est à seulement 3.99€ par mois à VIE. Cette offre est destinée aux personnes qui consomment très peu ou pas d'internet chaque mois, Ce forfait pas cher inclut en effet l'essentiel à 100Mo en ainsi que les communications illimitées ( appels, SMS et MMS) en France métropolitaine, UE et DOM.

Le forfait Le Santa de YouPrice offre davantage d'internet !

Si vous pensez avoir besoin de plus de 30Go par mois, l'opérateur YouPrice commercialise la série limitée Le Santa. Cette offre mobile sans engagement de durée fonctionnant sur le réseau Orange ou SFR, s'ajuste de 80 à 100Go par mois en France et comprend les appels, SMS et MMS illimités aussi bien en Métropole que depuis l'UE et DOM. Depuis ces zones citées, vous pourrez aussi consommer jusqu'à 16Go par mois. Pour ce qui est de la consommation en France, vous profitez d'un ajustement selon ces trois paliers :