Samsung Galaxy Z Flip 4 : 30% de réduction, ce marchand plie le jeu pendant les soldes !

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant haut de gamme sorti par le géant coréen en 2022. C'est le smartphone pliable le plus populaire de l'année grâce à sa très bonne fiche technique et son design novateur. Ses très bonnes performances, son écran ultra performant et sa longue autonomie lui garantisse une très bonne durée de vie. De plus, sa nouvelle charnière lui permet d'avoir une durée de vie très longue, elle a été testée lors de notre prise en main. Ce smartphone était dernièrement au prix de 1109€, aujourd'hui il passe à seulement 762,98€ chez ce marchand français sur Rakuten ! Ce prix est valable en utilisant le code RAKUTEN15 vous offrant 15€ pour 99€ dépensés.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy Z Flip 4 : Lavande, Graphite, Or Rose et bleu. Il pèse 187 g et a pour dimensions 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IPX8, une assurance contre l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Ce portable est double SIM (nano SIM). Le Galaxy Z Flip 4 est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 2640 X 1080 px de définition et d'une diagonale de 6,7 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Photos et vidéos

Du côté de la photographie, le Galaxy Z Flip 4 intègre trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière possède quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, l'objectif avant se caractérise par une résolution de 10 Mpx. Le Galaxy Z Flip 4 vous permettra par ailleurs de réaliser des clips vidéo en 8K@30 fps. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique.

Que nous offre ce nouveau Samsung côté performances et autonomie ?

Ce mobile est équipé d'une puce Snapdragon 8 + Gen 1. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Au niveau de la RAM, ce SoC offre un espace de 8 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi 6(ax). L'appareil est livré sous la version Android 12. Sa batterie possède une capacité de 3 700 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, tirez parti de la charge sans fil et de la charge rapide.