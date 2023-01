OnePlus présenterait un nouveau concept de smartphone pour le MWC 2023

L’année dernière, pour le MWC de Barcelone, la marque OnePlus n’avait pas de stand à proprement parler et occupait plutôt une partie du stand de la marque Oppo pour exposer ses nouveautés. Nous ne savons pas encore si en 2023, OnePlus profitera d’un espace réellement dédié ou si elle utilisera une nouvelle fois un coin de celui d’Oppo. Toujours est-il que le très bien renseigné Max Jambor a publié un message sur le réseau social Twitter indiquant qu’il pensait savoir que OnePlus présenterait le OnePlus Concept Two. Il faut se rappeler qu’en 2020, OnePlus s’était illustré au CES de Las Vegas exposant son OnePlus Concept One développé en partenariat avec la marque automobile McLaren.

Le smartphone OnePlus Concept One, finalement jamais commercialisé

Le smartphone exposé par OnePlus arborait les couleurs McLaren, le noir et le orange dans son dos avec une texture en cuir. Outre ce look particulièrement novateur dans le secteur, même si ce n’est pas la première collaboration entre une marque de smartphones et un constructeur automobile, le dos du mobile proposait une bande totalement noire en verre derrière laquelle pouvaient apparaître les trois capteurs photo du téléphone, à l’envi. Innovation très intrigante, celle-ci n’a finalement jamais été mise sur le marché. Le nouveau OnePlus concept Two est encore très mystérieux et nous n’avons, à ce jour, pas d’informations concrètes à son sujet. Il est possible que celui-ci soit un smartphone pliant, une piste envisagée il y a un temps par la marque OnePlus. Rendez-vous fin février pour en savoir plus à ce sujet. D’ici là, OnePlus se concentrera sur la commercialisation de son nouveau smartphone flagship, le OnePlus 11 5G dont l’annonce officielle (hors Chine) est prévue pour le 7 février 2023, faisant suite à sa présentation en Chine, début janvier.