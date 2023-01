Le smartphone OnePlus 11 est maintenant officiel, en voici l’intégralité de la fiche technique

C’est sans surprise que l’on peut voir la confirmation du design du OnePlus 11. Ainsi, le mobile propose des dimensions proches de celles du OnePlus 10 Pro. Il arbore un cercle assez large dans son dos, calé sur le côté gauche, en haut de l’arrière de l’appareil. Il est inscrit dans une forme plus large qui revient légèrement sur le profil où l’on est heureux de constater que le fabricant a remis son fameux bouton-poussoir Slider Alert qui permet de mettre le mobile en sourdine d’un seul geste. Ce bouton n’était pas présent sur le dernier modèle de la marque, le OnePlus 10T. Le smartphone mesure exactement 163,1x74,1 mm pour un profil de 8,53 mm et un poids de 205 grammes.

Quelle fiche technique pour le OnePlus 11 ?

Techniquement, le OnePlus 11 s’appuie sur la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est associé à 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5x, soit le format le plus rapide à l’heure actuelle et qui permet d’obtenir des vitesses de lecture et d’écriture les plus véloces du marché. Il y a 256 ou 512 Go d’espace de stockage au format UFS 4.0, aussi le plus rapide du moment. Le OnePlus 11 est équipé du même écran que le OnePlus 10 Pro, soit une dalle AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1440x3216 pixels avec une technologie LTPO 3.0 qui lui permet de descendre à 1 Hz ou de monter jusqu’à 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation afin d’économiser de la batterie. Celle-ci a une capacité de 5000 mAh. Elle supporte la charge à 100 watts en mode filaire avec un chargeur inclus dans la boîte et peut accepter la charge sans fil à 50 watts.

Quid de la configuration pour les photos ?

Le OnePlus 11 propose un son stéréo depuis deux haut-parleurs. Enfin, pour les photos, il dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Sony IMX890 accompagné d’un capteur ultra grand-angle Sony IMX581 de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels Sony IMX709 capable de zoomer jusqu’à 2x en optique. Pour se prendre en selfie, on peut compter sur la présence d’un objectif de 16 mégapixels. Le tout est optimisé par le partenaire Hasselblad au niveau logiciel avec la possibilité de sélectionner des filtres exclusifs dans l’application Appareil photo.