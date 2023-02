Google Pixel 7: Un des meilleurs photophones de 2022 est en promotion chez ce marchand !

Le Google Pixel 7 est un excellent smartphone pour la photo et un très bon plan pour ce début d'année 2023 ! Ce smartphone haut de gamme profite d'une très bonne réduction chez Amazon actuellement, c'est le moment d'investir sur un smartphone haut de gamme et taillé pour refaire votre Instagram !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti par Google en fin 2022. Ce spécialiste de la photo est également un excellent smartphone doté d'une très bonne fiche technique :

Un écran AMOLED FULL HD+ de 6,3 pouces

de 6,3 pouces La nouvelle puce Google Tensor G2 accompagné de 8Go de RAM

accompagné de Un équipement photo de pro, accompagné de très bonnes fonctionnalités

Une autonomie confortable de plus de 24h

Il s'agit donc d'un excellent rapport qualité-prix qui conviendra parfaitement aux influenceurs en herbe, ou aux amateurs de photographie. Dernièrement au prix de 649€, Amazon casse son prix et le fait passer à seulement 565€ soit 13% de réduction. Une très bonne offre pour un smartphone aussi récent, c'est son prix le plus bas !

Que nous promet le Pixel 7 côté look ?

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Pixel 7 (noir, blanc et vert). Il pèse 197 g et a pour dimensions 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Sur le plan de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 3.2. Ce mobile est dual SIM (nano SIM + eSIM). Le smartphone Pixel 7 est équipé d'un écran OLED avec une diagonale de 6,3 pouces, 2400 X 1080 px de définition et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Photos et vidéos

Trois modules photos sont présents sur le Pixel 7, deux modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le seul objectif avant se caractérise par 10 Mpx de résolution. Le Pixel 7 vous permettra par ailleurs de lire ou éditer des clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.

Performances et autonomie

Sous le capot, le portable embarque la puce Google Tensor G2. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Ce dernier est également équipé d'une puce graphique ARM Mali G710. La RAM de cet appareil est de 8 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, le mobile intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. La version Android 13 est installée sur l'appareil. Sa batterie de 4 355 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 30 W ou la charge sans fil.