Google Pixel 6 Pro : 43% de réduction pour la dernière ligne droite des soldes, Amazon casse les prix !

Le Google Pixel 6 Pro est sorti en 2021 par le géant américain. C'est un smartphone Google haut de gamme avec des performances impressionnantes dans un design réussi. Ce modèle premium dispose d'une fiche technique très compétitive :

Ecran OLED 6,7 pouces , QHD+ et 120Hz

, QHD+ et 120Hz Puce Google Tensor accompagnée de 12Go de RAM

Triple capteur photo arrière très haute définition

Batterie de 5003 mAh pour une autonomie confortable

Un smartphone complet et réussi vous permettant une navigation très fluide et des superbes photos, bref tout ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme. Ce que l'on attendait moins, c'est sa chute de prix ! Sorti à 899€, Amazon casse son prix pour le passer à seulement 506,54€, soit 43% de réduction ! Un smartphone si performant et si peu cher, c'est LA bonne affaire de ces derniers jours de soldes.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Pixel 6 Pro est disponible en une seule couleur, le noir carbone. Il pèse 210 g et a pour dimensions 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre la poussière et l'eau. Concernant les connecteurs, il est équipé d'un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Pixel 6 Pro est doté d'une dalle Oled avec 3120 X 1440 px de définition, une diagonale de 6,7 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Performances et autonomie : que nous propose ce Pixel 6 Pro ?

La puce Tensor est épaulée par une RAM de 12 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Ce SoC est également doté d'une puce graphique Mali G78. Du côté de la connectivité et du réseau, le mobile est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Android 12 est installé sur l'appareil. Côté autonomie, sa batterie d'une capacité de 5 003 mAh se recharge avec la charge rapide 30 W ou la charge sans fil.

Quel appareil photo pour le Google Pixel 6 Pro?

Pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre modules photos sont présents sur le Pixel 6 Pro, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.85. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/3.5. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du seul objectif avant, il possède 11 Mpx de résolution. Ce portable embarque un stabilisateur électronique. Le Pixel 6 Pro vous permettra aussi de filmer ou éditer des clips vidéo en 4K@30 IPS.