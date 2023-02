Bon plan forfait mobile : Nouvelle offre RED BY SFR avec 160Go à 15,99 € et sans engagement de durée !

Si vous faites partie des mobinautes ultra connectés qui ont besoin d’une bonne dose de data en haut débit tous les mois pour satisfaire leur soif, alors la formule idéale pour vous est sans doute un forfait mobile avec 160 Go en haut débit. Et qui de mieux que RED By SFR pour vous l’offrir aux meilleures conditions possibles ? L’opérateur « vert et clair » vous propose en effet actuellement son forfait RED 160 Go à seulement 15,99 €/mois sans engagement ! Et ça vaut le coup !

Pour les datavores qui s’assument !

Pour un utilisateur ultra connecté qui aime streamer de la musique, des séries et télécharger des films sans réfléchir, il n’y a rien de plus frustrant que de se retrouver à court de giga-octets de connexion en plein milieu de mois. Pour éviter cela, une seule solution : se doter d’un forfait costaud avec au moins 160 Go/mois en haut débit. C’est exactement ce que propose le forfait RED 160Go de RED By SFR. Facturé à 15,99 €/mois, il vous donne accès au réseau 4G/4G+ de l’opérateur SFR qui est clairement l’un des plus vastes et des plus performants de France. De plus, l’opérateur vous offre la possibilité d’y ajouter une recharge supplémentaire de 50 Go (à 10 € supplémentaire), si vous avez besoin d’encore plus de data.

De la data, mais pas que…

Parce qu’il n’y a pas qu’Internet dans la vie, ce forfait mobile prend également en compte vos appels, SMS et MMS en illimité afin de vous permettre de garder le contact avec vos proches dans toute la France.

De façon plus précise, depuis la France métropolitaine vous avez droit à :

Les appels illimités vers les fixes et mobiles de toute la France (y compris les DOM, sauf Mayotte) ;

Les SMS et MMS illimités vers les numéros mobiles de tous les réseaux métropolitains.

Seul limite imposée : ne pas dépasser 200 destinataires différents par mois.

En France métropolitaine et à l’étranger

Vous voyagez occasionnellement dans les DOM-TOM ou au sein de l’Union Européenne ? Ça tombe bien, votre forfait RED 160 Go s’exporte aussi. Il inclut en effet une dotation mensuelle de 23 Go en haut débit que vous pouvez utiliser dans ces destinations. Mieux, depuis ces régions, vous pouvez continuer à profiter de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces mêmes zones, ainsi que vers la France métropolitaine.

Des options supplémentaires selon vos besoins

En plus de ce package standard, RED By SFR vous offre également la possibilité d’ajouter des options supplémentaires pour mieux répondre à vos besoins spécifiques. Il s’agit notamment de :

La 5G pour 3 €/mois en supplément (selon disponibilité dans la zone) ;

Différentes options pour communiquer sans compter depuis ou vers l’étranger.

Récap du forfait RED 160 Go :