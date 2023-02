Le OnePlus 11 5G est enfin disponible à partir de 849 € avec un Snapdragon 8 Gen 2

Le smartphone OnePlus 11 5G a été officiellement le premier smartphone de l’année 2023 ayant été présenté le 4 janvier dernier pour le marché chinois. Il arrive maintenant chez nous. Il est décliné avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Ce modèle propose la mémoire de stockage au format UFS 3.1 moins véloce que l’autre version UFS 4.0 qui est proposée pour la configuration embarquant 256 Go de mémoire interne. Celle-ci profite de 16 Go de mémoire vive.

Les performances seront donc bien meilleures sur la version 16+256 Go, outre la pure capacité. Pour autant, la différence de prix n’est pas si significative que cela. En effet, pour le OnePlus 11 5G 8+128 Go est disponible pour 849 €. Comptez sur un prix de 919 € pour la configuration 16+256 Go. Pour toute commande réalisée entre le 7 et le 16 février 2023, OnePlus offre une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 d’une valeur de 179 €.

Un très beau design avec le retour du bouton Slider Alert

Le smartphone OnePlus 11 5G utilise un revêtement à l’arrière au toucher extrêmement agréable et ne laissant aucune trace de doigt. Dans le coin supérieur, il y a un large cercle, comme collé à gauche pour intégrer les capteurs photo. La marque Hasselblad y figure au centre. Sur le profil, on trouve le fameux bouton poussoir Slider Alert qui permet de mettre en sourdine d’un seul geste et que la marque n’a pas cru bon d’intégrer sur le précédent mobile de la société, le OnePlus 10T. L’appareil mesure 163,1x74,1 mm pour un profil de 8,53 mm et un poids de 205 grammes. Le smartphone est certifié IP64 donc parfaitement étanche à la poussière et pouvant résister à projections d’eau de toutes directions mais pas à l’immersion. Il est décliné en noir mat ou vert brillant. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Il est compatible 5G, Bluetooth, NFC et Wi-Fi 6E. Notez qu’il est déjà prêt pour le Wi-Fi 7 qui devrait être activable après une mise à jour logicielle. L’appareil est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle OxygenOS 13.

OnePlus promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Un écran de très haute qualité compatible HDR10+ et Dolby Vision

Le OnePlus 11 5G est équipé d’un écran AMOLED incurvé sur les deux côtés mesurant 6,7 pouces en diagonale avec une technologie LTPO 3.0 qui lui permet de faire varier dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, selon les besoins de l’application en cours d’utilisation et permettant de trouver le meilleur équilibre entre fluidité et consommation d’énergie. Comptez sur une définition de 1440x3216 pixels avec une compatibilité avec les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière.

Le smartphone est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Notez la présence d’un algorithme d’optimisation de la mémoire vive. Celui-ci permet une meilleure gestion et sert aussi à donner la priorité à certaines applications comme la caméra qui sera toujours prête pour faire des photos ou tourner des vidéos, par exemple.

Le mobile est alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge filaire de 100 watts. OnePlus annonce la possibilité d’avoir un minimum de 1600 cycles. Plusieurs capteurs sont intégrés dans le châssis de l’appareil pour vérifier que tout fonctionne de manière optimale. Le mobile ne supporte pas la charge sans fil ni la charge inversée, ce qui était le cas du OnePlus 10 Pro, le dernier modèle haut de gamme de la marque.

Quelle configuration pour les photos et les vidéos ?

Enfin, pour les photos, le OnePlus 11 5G embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels Sony IMX890 largement utilisé et stabilisé optiquement. Il est associé à un capteur de 48 mégapixels Sony IMX581 qui gère les photos en mode ultra grand-angle stabilisé optiquement aussi. Il y a également un capteur de 32 mégapixels Sony IMX709 pour les modes portraits et capable de faire un zoom optique 2x. Ajoutez à cela un capteur multispectral pour optimiser les photos ainsi que le traitement logiciel Hasselblad de troisième génération pour améliorer la colorimétrie des clichés. Le OnePlus 10 Pro embarquait déjà un capteur multispectral capable d’analyser 8 canaux alors que celui-ci peut analyser la scène avec 13 canaux afin de mieux la restituer.

Des filtres exclusifs sont également proposés dans l’interface de l’application Appareil photo. Pour les selfies, il y a un capteur frontal de 16 mégapixels. Le téléphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde.