Nouveau : Un forfait illimité 1Go à moins de 8€ débarque chez SOSH by Orange

Le nouveau mini forfait 1 Go à 7,99 €/mois signé SOSH !

Vous voulez profiter d'un forfait pas cher sur le réseau Orange? Voici la nouvelle bonne affaire à ne pas manquer chez SOSH, la marque 100% digitale d'Orange. Depuis ce matin, l'opérateur propose un forfait illimité avec 1 Go au tarif canon de 7,99 €/mois. Et ce n'est pas tout : cette super bonne affaire est valable sans condition de durée !

Avec son 1Go de data sur le réseau 4G d'Orange ainsi que ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, cet abonnement de téléphone a tout pour vous conquérir. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfaits, vous êtes libres de vous laisser convaincre par un autre forfait quand vous le voulez.

Autre bon plan SOSH : une série limitée avec 100Go

Autre série limitée disponible sur le réseau mobile Orange, la série limitée 100Go d'internet au prix de 17,99€ par mois ; un tarif préférentiel qui restera valable même au-delà de la première année d'abonnement Cette offre mobile est sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge.

Avec cette série limitée, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 20Go depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. En ce qui concerne les communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre guise en France métropolitaine comme en Europe (UE/DOM) grâce à l'illimité. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM bénéficient également de cet avantage.

Si vous désirez davantage d'internet, SOSH propose un autre forfait avec 120Go de 4G en France et 25Go depuis l'UE et DOM au prix de 19.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Vous bénéficierez par ailleurs avec cette offre des mêmes options de communications à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM.