Nouveau : RED by SFR lance un forfait mobile 200Go à prix cassé !

Bonne nouvelle pour les ultra connectés à la recherche d'un maxi forfait mobile pas cher ! L'opérateur RED by SFR à pensé à vous avec cette nouvelle offre mobile 200Go à prix cassé et sans engagement de durée. Ce super abonnement de téléphone vous est présenté en détails dans la suite de cet article !

Le nouveau maxi forfait RED 200Go à seulement 15.99€ par mois

L'opérateur RED by SFR affiche un nouveau bon plan pour les plus connectés. Son offre mobile en série limitée à 15.99€ par mois vient de passer de 160Go à 200Go sans aucun surcoût supplémentaire. Ce forfait RED pourra aussi être utilisé sur le réseau 5G avec un complément de 3€ par mois. Cet abonnement ultra connecté vous donne donc accès au réseau 4G/5G de l’opérateur SFR. Avec ce gros volume Web de 200Go, vous allez pouvoir profiter de tous vos usages Web sans compter.

Ce forfait mobile vous permettra aussi de rester en contact avec vos proches en France mais aussi depuis l'Europe et les DOM. Cette offre comprend en effet les vos appels, SMS et MMS en illimité. Avec ce forfait RED, vous pourrez aussi vous connecter à internet en voyage en Europe et DOM grâce aux 24 Go autorisés chaque mois.

Récap du forfait RED 200 Go :

200 Go de data en France + 24Go en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités en métropole, en UE et DOM

Prix : 15,99 €/mois

5G en option à 3 €/mois

Offre sans engagement

Un mini forfait pour les petits budgets

Pour les petits consommateurs, RED commercialise un mini abonnement de téléphone avec 1Go. Ce forfait pas cher est proposé à seulement 6.99€ par mois sans engagement de durée. En craquant pour cette offre mobile, vous disposerez donc de 1 Go en très haut débit sur le réseau SFR. Vous pourrez aussi appeler et échanger vos SMS et MMS sans limite dans l'hexagone. Ces mêmes options sont aussi valables lors de vos voyages en Europe et DOM.