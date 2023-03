Smartphone SPC Smart 3, un mobile sous Android à moins de 90 €

Depuis quelques mois, la marque SPC a décidé de se lancer en France. Particulièrement connue en Espagne, son pays d’origine, la société tente un rayonnement plus large à travers la commercialisation de plusieurs téléphones dédiés aux séniors et plus généralement à un très large public, en Europe. Pour le marché français, après le lancement du Zeus 4G Pro, SPC annonce la commercialisation d’un smartphone sous Android 12, le Smart 3.

Le smartphone SPC Smart 3 est un modèle d’entrée de gamme. Il propose un design très conventionnel avec des formes arrondies sur les profils et une encoche au niveau de l’écran pour abriter la caméra à selfie qui embarque un capteur de 5 mégapixels pour se prendre en photo soi-même. Il est doté d’un écran LCD de type IPS d’une diagonale de 5,45 pouces affichant une définition, assez faible, de 442x960 pixels. Les photos de l’appareil montrent des bords d’écran assez épais sur les côtés et encore plus au niveau du menton. Au dos, il y a un capteur photo de 8 mégapixels avec un flash LED. Le smartphone propose des dimensions relativement compactes puisqu’il mesure 141,1x67,2 mm pour un profil de 9,95 mm et un poids de 146 grammes. On peut donc le manipuler à une seule main assez aisément.

Le smartphone est compatible avec les réseaux 4G. Il est Wi-Fi 5 et ne propose pas de technologie NFC. Il y a un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le mobile peut supporter deux cartes SIM simultanément et accepte aussi l’insertion d’une carte mémoire. On peut compter sur une capacité de stockage interne de 32 Go donc extensibles.

Pour fonctionner, le smartphone SPC Smart 3 utilise un processeur MediaTek MT6739 de 4 cœurs associé à 3 Go de mémoire vive. Il est animé par Android 12 avec l’accès à la plateforme de téléchargement d’applications Google Play Store. Il y a une batterie d’une capacité de 2500 mAh supportant la charge à 10 watts.

Le nouveau smartphone SPC Smart 3 est proposé en gris foncé ou turquoise pour un prix conseillé de 89,90 €.