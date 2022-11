SPC, nouvelle marque de téléphones et de smartphones pensés pour les séniors débarque en France

Profitant d’un certain succès en Espagne et au Portugal, la marque SPC a décidé de se lancer sur le marché français avec une gamme de téléphones classiques (feature phone) et de smartphones principalement pensés pour les séniors. Elle entend bousculer ce segment de marché qui a tendance à se reposer sur ses lauriers et proposera prochainement un modèle intéressant le Zeus 4G Pro.

La société SPC a été créée en 1989 et elle est basée en Espagne. Elle dispose de bureaux de recherche et développement, de design en Espagne ainsi que des services SAV tout en ayant des bureaux d’ingénieurs en Chine afin d’être au plus près des usines. SPC signifie Smart Products Connection et le leitmotiv de l’entreprise est de pouvoir proposer des solutions permettant de communiquer de façon simple et sûre tout en étant possible pour tous. La marque veut ainsi rendre la technologie accessible à tous, quels que soient les moyens et l’âge des utilisateurs. C’est pour cela qu’elle tente de proposer des offres en fonction des âges et s’adresse notamment aux séniors à travers plusieurs produits. Ayant débuté dans le domaine du disque dur et du baladeur MP3, la société propose actuellement une gamme complète d’objets high-tech du téléphone jusqu’aux tablettes tactiles en passant par les liseuses et les caméras de vidéosurveillance, par exemple. Pour le moment, en France, SPC se concentre sur les features phones et les smartphones. Elle entend se frotter au leader du secteur, Doro.

SPC Zeus 4G Pro, un mobile pensé pour ses utilisateurs

C’est ainsi que la marque SPC proposera dès le mois de décembre, en France et dans certains enseignes comme Carrefour et Fnac-Darty, le nouveau smartphone Zeus 4G Pro. Il propose des fonctions que l’on retrouve sur beaucoup de mobiles de la marque et qui peuvent aider les séniors dans leur vie du quotidien. En effet, il y a un bouton physique dédié à l’allumage de la lampe torche ainsi qu’un bouton SOS, au dos. Celui-ci, une fois pressé longuement (pour éviter les appuis accidentels), avertit les personnes qui ont été préalablement enregistrées dans les paramètres du mobile. L’appel peut être configuré pour appeler son entourage à l’aide. Lorsque le contact décroche, le téléphone passe automatiquement en mode mains libres pour communiquer facilement. En outre, le mobile utilise aussi une autre fonction baptisée Smart Help. Celle-ci alerte par SMS les bonnes personnes si l’utilisateur a été totalement inactif pendant 24 heures, s’il y a eu au moins un appel sans réponse ou que le niveau de batterie est inférieur à 15%, des signes qui pourraient signifier qu’il est arrivé quelque chose et donc de prévenir des secours. L’option de sonnerie intelligente augmente automatiquement le volume de la sonnerie de l’appareil si un premier appel d’un correspondant est resté sans réponse et qu’il rappelle une deuxième fois.

Le smartphone SPC Zeus 4G Pro fonctionne sous Android 11 avec une surcouche logicielle et une interface simplifiée (désactivable). Une page spécifique est dédiée aux principales fonctions pour les activer ou les désactiver si besoin. La navigation sur le système s’effectue par gestes, depuis les boutons virtuels en face de l’écran ou à l’aide de boutons physiques dessous la surface d’affichage (Raccrocher/décrocher, Accueil et Retour). Un voyant indique que le mobile se recharge, le cas échéant, et l’appareil est livré, pour plus de facilité, avec une station pour le maintenir droit lorsqu’il est en charge. Pratique, le mobile peut être configuré à distance permettant à une personne de confiance de paramétrer l’appareil depuis son propre mobile par l’envoi de SMS avec des codes prédéfinis.

Quelles caractéristiques techniques ?

Techniquement, le smartphone SPC Zeus 4G Pro utilise un écran tactile LCD IPS de 5,5 pouces en diagonale avec une définition de 720x1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il est animé par un chipset MediaTek Helio A22 avec 3 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 Go pouvant être étendue grâce à l’ajout

d’une carte mémoire micro-SD. L’appareil est compatible avec les réseaux 4G et propose du Wi-Fi 5 (802.11 ac) ainsi que du Bluetooth et embarque un GPS. Il y a la radio FM et on peut compter sur la présence d’une prise audio jack pour brancher un casque. Il n’y a pas de lecteur d’empreinte digitale. La batterie a une capacité de 2400 mAh, se rechargeant via le port USB-C de l’appareil ou à travers la station d’accueil. Au dos, le mobile dispose d’un capteur de 13 mégapixels et il y a un capteur de 5 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Le Zeus 4G Pro mesure 158x73 mm pour une épaisseur de 9,8 mm et un poids de 154,5 grammes ce qui est très léger pour un tel appareil. Il est en plastique agréable au toucher qui peut laisser quelques traces de doigts, mais il est livré avec une coque de protection transparente.

Le nouveau smartphone SPC Zeus 4G Pro sera disponible courant décembre pour un prix de 179 €.