iPhone 13: Profitez de cette promotion avant qu'il ne soit trop tard !

L'iPhone 13 est le bon plan du moment du côté des smartphones Apple. Suite à la sortie de l'iPhone 14, il profite de bonnes réductions chez plusieurs sites marchands. L'iPhone 13 est sorti en 2021 mais reste un excellent smartphone haut de gamme :

Écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, ultra lumineux

de 6,1 pouces, ultra lumineux Puce A15 Bionic , puissante et compatible 5G

, puissante et compatible 5G Capteurs photos performants et innovants

Une bonne autonomie avec sa batterie de 3240 mAh

L'iPhone 13 est sorti au prix de 909€, il est actuellement trouvable à seulement 725€ chez Rakuten ou 799€ chez Amazon !

Le look de cet iPhone 13

L'iPhone 13 se décline en six couleurs différentes, le Vert, le Rose, le Bleu, le Minuit, la Lumière stellaire et le (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et l'eau. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port Lightning 2.0. Ce portable peut embarquer une carte nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran de l'iPhone 13, smartphone d'Apple, intègre une dalle Super Retina avec 2532 X 1170 px de définition, une diagonale de 6,1 pouces et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Un appareil photo avec trois objectifs

Voici quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : trois objectifs sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Quant au second objectif arrière, il possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise pour sa part par une résolution de 12 Mpx. Du point de vue des vidéos, l'appareil est capable de capturer en 4K HDR Dolby Vision.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Ce mobile est doté de la puce A15 Bionic, épaulée par une RAM de 4 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Du côté connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 5G et de la 4G ainsi que du wifi 6 802.11. L'appareil fonctionne sous la version iOS 15. Ce smartphone est doté d'une batterie de 3240 mAh de capacité avec charge rapide (20 W) ou charge sans fil.