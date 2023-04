iPhone 15, tout ce que nous savons sur les caractéristiques techniques, le design

Si la marque à la pomme respecte son calendrier des annonces, la prochaine série de smartphone iPhone 15 devrait être annoncée courant septembre, après la rentrée et après le salon IFA de Berlin qui doit ouvrir ses portes fin aout pour se terminer début septembre. Habituellement, Apple présente ses produits un mardi et leur nombre est limité pour le neuvième mois de l’année… On peut donc s’attendre à une présentation officielle le 12 ou le 19 septembre 2023.



Lors de cet événement, c’est toute la série qui sera présentée. Il devrait y avoir 4 nouveaux smartphones. Les dernières rumeurs font état d’un renommage du modèle Pro Max qui porterait le nom d’iPhone 15 Ultra, comme pour mieux s’harmoniser avec la nouvelle montre Apple Watch Ultra, la version la plus aboutie, mais aussi la plus chère. Ce nom serait une première pour la marque à la pomme, mais qui pourrait aussi se justifier par le fait que cette version embarquerait des composants significativement plus performants que les autres. On aurait donc un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Ultra. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus aurait la même configuration technique, mais des écrans de diagonale différentes ainsi que la batterie, plus grande pour la version Plus.

Si la prise USB-C était attendue pour les iPhone 14, il semble que les iPhone 15 ne puissent pas y échapper. En effet, la Commission Européenne impose désormais l’utilisation d’un connecteur universel, en l’occurrence l’USB-C pour permettre de recharger les batteries des appareils électroniques dont les smartphones. Récemment, une polémique est apparue mettant en évidence le fait qu’Apple pourrait limiter les performances des capacités de recharge pour les câbles classiques et offrir tout le potentiel de rapidité pour des câbles certifiés par la marque. La société a déjà montré que ce changement de connectiques ne lui plaisait pas, mais elle va devoir faire avec. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient un port USB-C 2.0, donc pas des plus rapides alors que les autres modèles profiteraient d’un port pouvant rivaliser avec les USB-C 3.2.

Les iPhone actuels sont capables de se recharger sans fil, ce qui sera très probablement le cas des iPhone 15, quelle que soit la version.

Cette année, toutes les versions d’iPhone 15 devraient profiter de la fonction Dynamic Island inaugurée l’année passée, mais uniquement pour les iPhone Pro. L’iPhone 15 Pro bénéficierait de bordures extrêmement fines, plus que la précédente version.

Concernant le design, il se dit qu’au moins une version d’iPhone 15 n’aurait plus aucun bouton physique, mais les aurait remplacés par des zones tactiles qui montreraient qu’elles ont compris la commande en renvoyant une vibration (retour haptique). L’iPhone 15 Ultra pourrait utiliser du titane comme élément de base pour son châssis alors que l’iPhone 15 Pro emploierait de l’acier inoxydable et les deux autres de l’aluminium.



Design possible pour l'iPhone 15 Pro

Quelles configurations techniques pour les iPhone 15 ?

Selon les dernières rumeurs, il semblerait que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra embarquerait un nouveau processeur Apple A17 Bionic gravé en 3 nm alors que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus utiliserait l’A16 Bionic des versions Pro et Pro Max de l’année passée. Ces derniers auraient 6 Go de mémoire vive contre 8 Go de RAM pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra. Concernant la partie photo, il se murmure que la version la plus haut de gamme disposerait d’un téléobjectif permettant d’offrir un zoom optique 10x, une première. Un nouveau capteur Sony devrait également faire son apparition, mais sans que l’on sache exactement au dos de quel modèle, prometteur d’une meilleure gestion du HDR et d’une plus grande captation de luminosité en cas de faible condition d’éclairage.

Nous verrons si d’ici la présentation officielle d’autres rumeurs nous parviennent et si elles sont suffisamment sérieuses pour être relayées en attendant.