Les iPhone 15 pourraient n’accepter que des câbles USB-C certifiés Made For iPhone MFi

Pour se mettre en conformité avec les autorités européennes en matière de connectiques, les prochains iPhone 15 seront dotés d’un port USB. Or, il se murmure que la marque à la pomme pourrait rendre ses ports sensibles aux câbles. Il faudrait un câble certifié Made For iPhone pour profiter des débits maximum autant dans la synchronisation des données que dans la charge.

Décidément, Apple ne peut rien faire comme les autres. En effet, alors que les smartphones pensés par la société de Cupertino sont encore les seuls du marché à proposer un port de synchronisation de données et de recharge de type Lightning, donc propriétaire, elle est toutefois poussée par la Commission Européenne à harmoniser sa connectique pour qu’elle soit plus universelle. Or, si Apple semble bien vouloir proposer un port USB-C, comme tous les smartphones sous Android actuellement mis sur le marché, il se pourrait que celui-ci soit un peu spécial quand même. En effet, si on en croit les dernières rumeurs à ce sujet, les iPhone 15 ne prendraient en charge que les accessoires USB-C certifiés par Apple et estampillés Made For iPhone MFi.

Pas le plein potentiel, mais est-ce vraiment un problème ?

Les câbles USB-C non certifiés pourraient avoir des débits de données limités mais aussi une charge plus lente. Si Apple pouvait craindre de perdre de l’argent en passant au USB-C universel, il pourrait donc se rattraper de cette manière faisant ainsi payer les fournisseurs pour que leurs accessoires soient certifiés.



Connecteur de câble certifié à gauche et connecteur de câble non certifié à droite

Toutefois, il convient aussi de relativiser cette rumeur car même si elle s’avère exacte, actuellement, il existe déjà des câbles Lightning certifiés MFi et d’autres pas qui offrent des niveaux de service différent et cela ne semble pas poser plus de problèmes que cela. Faut-il en vouloir à la marque à la pomme de trouver de nouvelles ressources pour continuer à faire fructifier ses affaires ? La réponse d’ici quelques mois maintenant sauf si d’autres éléments venaient à se faire entendre à ce sujet.