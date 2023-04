On connait la date de sortie et le prix du Google Pixel 7a ainsi que la date de commercialisation du Google Pixel Fold

La prochaine conférence pour les développeurs proposée par Google aura lieu le 10 mai prochain. Ce sera l’occasion pour le géant américain de montrer des nouveautés fonctionnelles pour son système d’exploitation Android. La version Android 14 viendra petit à petit remplacer Android 13 qui est déjà installé dans de nombreux smartphones. Comme pour les autres mobiles de la marque, les modèles Pixel seront les premiers servis pour la mise à jour avant les autres marques qui devraient être relativement promptes à proposer des versions adaptées à leur appareil, avec le développement de la surcouche idoine.

Lors de la Google I/O, il devrait aussi être question de matériel. En effet, le Pixel 7a qui se veut abordable pourrait y être annoncé. Selon le site 9to5Google, il semblerait que le mobile de milieu de gamme de Google soit commercialisé à un prix de 499 dollars. Ce prix est difficile à transposer en Euros, car il n’est pas certain que le fabricant suive les cours actuels. Cela donne une idée, malgré tout, de la fourchette de prix auquel serait vendu le prochain mobile Pixel 7a. Le tarif indiqué, s’il se vérifie, représente une augmentation de 50 dollars par rapport au prix du Pixel 6a lors de sa sortie.

Quelle configuration technique pour le Pixel 7a ?

Pour justifier l’augmentation du prix par rapport au précédent modèle, Google proposerait un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il serait animé par le chipset Tensor G2 que l’on trouve également au cœur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il y aurait 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 et 128 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1.

Pour faire des photos, on pourrait compter sur un capteur principal, au dos, de 64 mégapixels et un capteur secondaire de 13 mégapixels. Il pourrait proposer une caméra de 10,8 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.

Le sérieux Jon Prosser pense savoir que le Pixel 7a sera disponible en précommande immédiatement après sa présentation, soit à partir du 11 mai. Il serait ensuite disponible à partir du 27 juin. Il serait décliné en marron, blanc, bleu ou « coral », mais uniquement sur la boutique officielle de Google pour ce dernier coloris.

Le Pixel Fold sera aussi présenté le 10 mai lors de la conférence Google I/O

Parallèlement au Pixel 7a, il se murmure que Google pourrait également présenter son premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Selon les précédentes rumeurs, il pourrait proposer un écran interne de type AMOLED faisant 7,57 pouces alors que l’écran externe aurait une diagonale de 5,78 pouces. Il est pressenti pour être alimenté par la puce Tensor G2 et qui pourrait être associé à 8 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage interne.

Il pourrait disposer d’une batterie ayant une capacité de 4700 mAh sans qu’on ait plus de précision quant à sa vitesse de charge. Toutefois s’il suit les caractéristiques des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, il ne faudrait pas compter sur une charge supérieure à 35 watts.

Le Google Pixel Fold serait donc annoncé le 10 mai et disponible immédiatement en précommande sur le Google Store. Il serait ensuite disponible à la vente à partir du 27 juin.

Nous verrons le 10 mai prochain si ces affirmations sont confirmées ou infirmées, lors de la prochaine conférence Google I/O, mais il est possible que d’autres indiscrétions arrivent jusqu’à nous.