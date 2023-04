De nouvelles fonctionnalités disponibles depuis l’écran externe du Oppo Find N2 Flip

Les smartphones pliants à clapet sont dotés d’un écran externe qui permet de voir les notifications et, le cas échéant, d’interagir avec certaines applications. Le problème est que les interactions sont finalement assez limitées car, par exemple, on ne peut pas répondre directement et textuellement à un message simple rien qu’en utilisant l’écran externe. Pour répondre, il faut ouvrir le mobile. Pour plus d’ergonomie, nous espérions que les développeurs s’emparent des outils mis à leur disposition par les marques pour développer des widgets permettant de mieux interagir avec les différentes applications.

Un widget Spotify et la reconnaissance vocale pour répondre aux messages

Oppo vient de commencer le déploiement d’une mise à jour pour son smartphone pliant, le Find N2 Flip. Celle-ci concerne exclusivement l’écran externe. En effet, on a droit à un nouveau widget : Spotify. Il s’agit d’une version réduite de l’application d’écoute de musique en streaming. Elle permet de contrôler la lecture de la musique pour passer à la chanson suivante, mettre en pause, relancer la lecture afficher la liste des titres à jour. On peut également voir la pochette du titre joué.

L’autre nouveauté pour l’écran externe, c’est la possibilité d’utiliser la reconnaissance vocale pour certaines applications de messagerie (Messagerie d’Oppo, WhatsApp, Messenger, Messages (via Google) ou Telegram). Ainsi, on peut répondre à la voix aux messages reçus plutôt que d’envoyer une réponse préenregistrée ou un emoji, voire de devoir ouvrir le mobile pour formuler sa réponse textuelle. Les messages renvoyés peuvent ainsi être beaucoup plus complet et sans avoir à ouvrir le mobile, limitant ainsi la consommation d’énergie.

La mise à jour en question est en cours de déploiement et arrivera progressivement sur les appareils dans les semaines à venir.

Rappelons que le Oppo Find N2 Flip dont vous pouvez lire notre test complet est dote d’un écran externe AMOLED de 3,26 pouces en diagonal affichant une définition de 382x720 pixels avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 48 et 60 Hz. L’écran principal, interne, est flexible, mesurant 6,8 pouces lorsqu’il est totalement déployé affichant une définition de 1080x2520 pixels Assurant une compatibilité avec le format vidéo HDR10+ et profitant d’une fréquence de rafraîchissement variant entre 1 et 120 Hz.