Xiaomi Redmi Note 11s : La version 128Go de ce smartphone pas cher et performant est en promo chez Amazon !

Si vous recherchez un smartphone pas cher et performant alors le Redmi Note 11s devrait vous convenir. Xiaomi est un expert des smartphones doté d'un bon rapport qualité-prix, c'est d'ailleurs l'objectif de la gamme Redmi Note, créer des smartphones performants et proposé à des prix bas. Le Xiaomi Redmi Note 11s est plus performant qu'un Xiaomi Redmi Note 11 et est plus abordable que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Depuis la sortie de la dernière série de RedmI Note, la 12ème, le prix de l'ancienne génération est en baisse. Alors profitez du Xiaomi Redmi Note 11s pour 185€ au lieu de 249€ à sa sortie !

Xiaomi Redmi Note 11s, les principales caractéristiques

Écran : 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : MediaTek Dimensity G96

: MediaTek RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 108 MP, (principal) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) 2 MP, (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 33 W

Le Xiaomi Redmi Note 11s possède un bon écran Amoled de taille moyenne et Full HD+ ce qui est plutôt rare pour ce prix. Attention, il est limité 90hz de taux de rafraîchissement, ce qui reste très bon pour moins de 200€. Il possède également un très bon quadruple capteur photo arrière. Son capteur principal de 108 Mpx sera parfait pour réaliser de très belles prises de vues. Sa batterie de 5000 mAh lui confère une très bonne autonomie, bref c'est presque un sans-faute ! Il est assez puissant et bénéficie de 6Go de RAM ce qui lui permet de garantir une navigation très fluide.

Promo Xiaomi Redmi Note 11s: Il est à seulement 185€ chez Amazon !

Ce bijou de technologie est l'un des smartphones les moins chers du moment. 185€ pour un bon écran Amoled, de bonnes performances générales et un très bon appareil photo, c'est vraiment une affaire. Alors profitez vite de cette promotion sur ce très bon smartphone pas cher !