OnePlus 10 Pro : Le haut de gamme enfin accessible – Profitez de l'expérience premium à 45% de réduction !

Le OnePlus 10 Pro est un smartphone haut de gamme sorti en début 2022 au prix de 919€. Ce smartphone était le dernier fleuron de OnePlus profitant du meilleur de la technologie de la marque ainsi que d'un design très réussi et différenciant. Son écran AMOLED de 6,7 pouces est excellent, 120Hz de taux de rafraichissement, une définition incroyable HDR10+, parfait pour naviguer, regarder des vidéos ou jouer à des jeux lourds. De plus, avec ses 8 ou 12Go de RAM et sa puce dernière génération, le OnePlus 10 Pro ne devrait pas avoir de problème pour réaliser de lourdes tâches. Son équipement photo est impressionnant grâce à la collaboration avec Hasselblad, expert des capteurs photos performants. Il profite en supplément d'une bonne autonomie et de la charge rapide 80W.

Aujourd'hui, Rakuten propose cet excellent smartphone pour presque la moitié de son prix d’origine, juste 1 an après sa sortie ! Un prix exceptionnel pour un smartphone aussi performant ! Ce très bon smartphone haut de gamme est actuellement à 549€ au lieu de 999€, en version 12Go de RAM un excellent prix pour un smartphone aussi puissant et performant. Son prix le moins cher est à 485€ au lieu de 919€ dans sa version 8Go de RAM et 128Go de stockage .

La fiche technique complète du OnePlus 10 Pro

Écran : 6,7 pouces AMOLED LTPO, HDR 10+ (3216 x 1440 pixels), 120 Hz

6,7 pouces AMOLED LTPO, HDR 10+ (3216 x 1440 pixels), 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 GPU : Adreno 730

Adreno 730 RAM : 8 Go / 12 Go

8 Go / 12 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

128 Go / 256 Go Appareils photo arrière : Capteur principal : 48 MP, f/1.8, OIS Ultra grand-angle : 50 MP, f/2.2 Téléobjectif : 8 MP, f/2.4, OIS, zoom optique 3,3x

Appareil photo avant : 32 MP, f/2.4

32 MP, f/2.4 Batterie : 5 000 mAh, charge rapide (80 W), charge sans fil 50 W, charge inversée 10 W

Une fiche technique ultra complète qui permet à ce OnePlus 10 pro de concurrencer les meilleurs smartphones de l'année dernière tel que le Samsung Galaxy S22 ou le Xiaomi 12 Pro. Il se différencie par son design et son écran très réussi.

OnePlus 10 Pro en promo : 45% de réduction, 1 an après sa sortie, une affaire à saisir !

Rakuten casse complètement le prix de ce smartphone haut de gamme, tout juste 1 an après sa sortie. La version 12Go de RAM et 256Go de stockage est l'offre la plus intéressante. Elle est affichée à un prix assez similaire de la version 8Go mais offre des performances bien plus intéressantes. Le vendeur InnoMall est français et possède une note de 4,8/5 sur + de 5000 ventes. La livraison est gratuite et rapide en 3-5 jours ouvrés et le smartphone est garanti 2 ans après l'achat. Alors foncez sur ce bon plan pour vous offrir ce smartphone haut de gamme pour un prix très réduit !