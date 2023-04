Les caractéristiques techniques complètes et les visuels du POCO F5 Pro dévoilées avant sa présentation officielle

Les prochains smartphones POCO doivent être officialisés le 9 mai prochain lors d’une conférence organisée par la marque pour présenter les POCO F5 et POCO F5 Pro. Récemment, nous avons appris que le POCO F5 sera doté du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. La version Pro serait alimentée par un processeur plus puissant, en l’occurrence, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il serait accompagné de 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5, soit le plus véloce du moment. Il y aurait une batterie d’une capacité de 5100 mAh à l’intérieur supportant la charge à 67 watts en filaire et à 30 watts, sans fil. Il serait possible de profiter d’un espace de stockage de 256 Go au format UFS 3.1. Le mobile serait doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1440x3200 pixels avec une fréquence maximale de 120 Hz. Il serait protégé contre les chocs et les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Pour prendre des photos, le mobile serait doté d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels. Le capteur frontal pour les selfies serait un module de 16 mégapixels. L’appareil serait compatible Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC. Il serait certifié IP53 signifiant qu’il peut résister à des éclaboussures mais pas plus. Il aurait des mesures de 162,8x75 mm pour un profil de 8,5 mm et un poids de 204 grammes.

Concernant le design, on peut voir les photos qu’il ressemble beaucoup au Redmi K60 lancé pour le marché chinois sous la marque Xiaomi, notamment au niveau de son îlot de capteurs photo, au dos. Les images montrent des exemplaires en blanc et en noir. Il est toutefois possible que d’autres coloris soient également disponibles.

Il ne plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation de ses rumeurs.