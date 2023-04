Ce sera un chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 à bord du prochain POCO F5 présenté le 9 mai

Tout début janvier 2023, Xiaomi présentait les nouveaux smartphones Redmi K60 pour le marché chinois. Cette nouvelle série était pressentie pour être renommé POCO F5 pour les marchés internationaux. C’est par l’intermédiaire du compte Twitter Indien Snapdragon que l’on apprend que le POCO F5 sera équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Il s’agirait du premier modèle à en profiter. Ce processeur est gravé en 4 nm par TSMC, à l’origine de très nombreux chipsets pour différents appareils, pas nécessairement que des smartphones. Il dispose d’un module Wi-Fi 6 et promet 50% de performances en plus par rapport au Snapdragon 7 Gen 1 et 13% d’efficience en plus.

Quelles autres caractéristiques pour le POCO F5

Avec le jeu des renommages, le POCO F5 devrait être une copie du Redmi Note 12 Turbo annoncé pour la Chine mais pas pour les autres marchés. Cela signifierait qu’il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il serait doté d’un capteur photo principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement. Il aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Il y aurait deux haut-parleurs pour un son stéréo. Le mobile serait décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go, bien que d’autres configurations pourraient être commercialisées. Il serait décliné en noir, blanc ou bleu.

Une date de présentation est dévoilée : ce sera le 9 mai

Le POCO F5 mais aussi le POCO F5 Pro feront, si on en croit le Tweet du compte @POCOGlobal, l’objet d’une présentation officielle le 9 mai prochain.

Ce sera également le jour de l’annonce de Huawei pour son P60 Pro, mais aussi d’autres mobiles dont le Huawei Mate X3. Le lendemain, le 10 mai débutera la conférence Google I/O avec, à priori, l’annonce officielle du Pixel Fold et du Pixel 7a ainsi que le présentation de la série realme 11. La semaine se présente donc comme particulièrement chargée même si tous les pays ne seront pas directement concernés.