Une nouvelle couleur pour le Pixel 7a, tout ce que nous savons à son sujet

Récemment, une fuite importante est sortie sur Internet montrant les trois principaux coloris qui seraient proposés pour le smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 7a. Les visuels sont accompagnés d’autres images montrant les coques correspondantes, portant les mêmes couleurs que les coques à l’arrière des appareils. Il y a un coloris gris, un autre bleu et un dernier blanc. Il s’agit de la même couleur sur les parties supérieures et inférieures par rapport à la bande qui intègre les capteurs photo. Maintenant, une nouvelle fuite, jugée sérieuse, nous apprend qu’un autre coloris sera aussi proposé pour le Pixel 7a. Il s’agit d’une couleur que l’on pourrait appeler « Corail ».

Une nouvelle couleur et toutes les caractéristiques techniques du Pixel 7a

La nouvelle image provient d’Evan Blass, à l’origine de nombreuses fuites qui se sont avérées exactes par le passé. Elle montre clairement le dos de ce qui semble bien être le prochain Pixel 7a de Google dans un coloris « Corail » avec des teintes orangées/rouges. Cette version viendrait s’ajouter aux trois autres couleurs déjà évoquées.

En outre, concernant les caractéristiques techniques, cette fois, de nouvelles sources appuient les précédentes rumeurs. Le Pixel 7a aurait donc un chipset Tensor G2 avec 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec 128 Go d’espace de stockage. Il y aurait une batterie de 4400 mAh supportant la charge à 20 watts en filaire et offrant la possibilité d’une charge sans fil. Le mobile serait doté d’un capteur photo principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra à selfie serait un module de 10,8 mégapixels.

L’écran serait une dalle AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Un prix est évoqué : 499 dollars. Il ne reste plus beaucoup de jours à patienter avant de vérifier si ces caractéristiques et ces couleurs sont bien et bien celles qui ont été retenues par le géant américain.