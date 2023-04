Les couleurs du Pixel 7a de Google dévoilées avant sa présentation officielle

La marque Google doit officialiser son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 7a, remplaçant du Pixel 6a lors de la prochaine conférence Google I/O, le 10 mai. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la nouvelle version d’Android 14 mais également sur le Pixel 8, le Pixel 8 Pro qui devraient faire l’objet de teaser tandis qu’on attend aussi que le voile se lève officiellement sur le premier smartphone pliant Google, le Pixel Fold.

C’est le site Winfuture qui a publié des visuels de ce qui semble être le Pixel 7a de Google décliné en différents coloris. Des coques de protection ont également fait l’objet d’une fuite montrant les lignes du futur appareil et de quelle manière elles peuvent le protéger. Le Pixel 7a pourrait donc être disponible en trois coloris : gris, blanc et bleu. La même couleur est utilisée pour la partie supérieure et inférieure de la bande qui occupe toute la largeur de l’appareil. Celle-ci intègre les capteurs photo, comme les précédents Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, par exemple. Le mobile devrait profiter d’un châssis en métal, laissant apparaitre les antennes pour capter les réseaux Wi-Fi et mobiles.

Les coques de protection dévoilées montrent les mêmes coloris avec une découpe horizontale pour la bande des capteurs photo.

Quelle fiche technique pour le Pixel 7a ?

Selon les précédentes rumeurs, le Pixel 7a serait doté d’un écran AMOLED ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. Il serait animé par la puce Tensor G2 que l’on trouve à bord des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Celle-ci serait associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il profiterait d’un capteur photo principal de 64 mégapixels alors qu’une caméra à selfie de 10,8 mégapixels serait installée à l’avant. Il est pressenti avec la possibilité d’une charge sans fil. Il se murmure que le Pixel 7a serait annoncé à un prix de 499 dollars.

Nous verrons le 10 mai prochain si ces rumeurs disent vraies.