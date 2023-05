Le design du prochain smartphone Sony Xperia 1 V vu sur un panneau d’affichage

Pour renouveler sa gamme de smartphones, Sony doit officialiser son nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 V, lors d’un événement à venir, le 11 mai prochain. La marque a publié une bande annonce sur la plateforme YouTube. Vous pouvez la voir à la fin de cet article. Il y a plusieurs semaines maintenant, des rendus particulièrement réalistes avait fuité sur la toile. Mais à seulement quelques jours de la présentation, un panneau d’affichage situé à Hong Kong dévoile le design choisi par Sony.

Le panneau montre un groupe de femmes portant des robes de soirée et dont certaines tiennent le mobile dans leur main. Les trois versions du smartphone Sony Xperia 1 V y sont représentées. Il y a donc trois coloris : blanc, noir et vert. On peut notamment voir le dos du mobile. Celui-ci est totalement plat et dispose d’un bloc d’optiques dans le coin supérieur, à gauche. Ceux-ci sont alignés verticalement, comme les précédents modèles alors que la plupart des marques proposent des formes plus carrées, rectangulaire, voire une bande, comme sur les derniers mobiles Pixel de Google.

Selon les dernières rumeurs, Sony proposerait un capteur de IMX989 en tant que module principal mais il est également possible qu’il s’agisse d’un capteur Sony IMX858. En effet, il semble que cela soit le seul module qui prenne en charge le nouveau mode LN2. Ce dernier s’appuie sur une nouvelle architecture des capteurs CMOS utilisés notamment pour les smartphones. Selon les premières remontées, il s’agit de pouvoir élargir la plage dynamique permettant d’offrir plus de lumière et de réduire le bruit sans affecter les performances de l’appareil. Cela semble aller dans le sens de l’annonce qui est inscrite sur le panneau d’affichage : « One for All Lights ».

Concernant les autres informations du Sony Xperia 1 V, peu des caractéristiques sont connues. On pense qu’il pourrait embarquer un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive. Il aura très probablement un écran AMOLED de 6,5 pouces, au format 21/9, comme les précédents téléphones de la marque. Il pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Il devrait également disposer d’une prise audio jack et d’un bouton dédié pour faire des photos.

Il ne reste plus beaucoup de jours avant la présentation officielle du Sony Xperia 1 V et nous aurons alors toutes les caractéristiques techniques ainsi que les différentes technologies qui seront intégrés au sein de ce nouveau mobile haut de gamme de la firme japonaise.