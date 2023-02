Un premier rendu réaliste du futur smartphone Sony Xperia 1 V en fuite

Sony joue toujours un certain rôle sur le marché des smartphones même si ses appareils ont du mal à trouver largement preneur malgré une qualité indéniable. La nouvelle gamme doit arriver prochainement et le modèle le plus haut de gamme, le Xperia 1 V vient d’être l’objet d’un rendu particulièrement réaliste montrant à quoi il pourrait ressembler.

Une fois n’est pas coutume, c’est le sérieux et très bien renseigné OnLeaks qui s’est associé au site greensmartphones.com pour publier les photos de ce qu’il pense être le design du futur smartphone Sony Xperia 1 V. Il s’agit du modèle figurant au niveau haut de gamme, aux côtés de l’ultime Sony Xperia Pro-I.

Le détail du design potentiel du Sony Xperia 1 V

Les images publiées montrent un design qui est similaire aux précédents modèles. Sony, dans ce domaine, est plus conservateur. On peut voir une bande verticale aux bords arrondis qui seraient plus soignés que les précédents, notamment reprenant la couleur principale de l’appareil pour intégrer les capteurs photo. Ils sont au nombre de trois et il y a aussi un flash LED pour éclairer les scènes trop sombres.

Selon OnLeaks, l’Xperia 1 V conserverait son port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale serait toujours installé sur le bouton de mise en veille. Il y aurait encore et toujours le bouton dédié pour déclencher la prise de vue lorsqu’on utilise l’application Appareil photo. Comme sur les autres mobiles, de la marque, ou pas, le port USB-C et le haut-parleur sont proposés au niveau du profil inférieur. Les profils sont, comme les précédents, plats et une finition mate semble avoir été choisie. Sur les visuels présentés, le mobile est violet. Il est certain que la marque proposera d’autres coloris et notamment une version noire.

Quelle configuration technique attendue et quand serait-il présenté ?

Le prochain smartphone Sony Xperia 1 V est attendu avec un écran plat AMOLED de 6,5 pouces alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh et animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de mémoire vive. La caméra frontale pourrait être dotée d’un capteur de 12 mégapixels. À l’arrière, il y aurait un capteur principal de 12 mégapixels, avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

Il se murmure que le smartphone Sony Xperia 1 V pourrait être disponible cet été et serait annoncé d’ici la fin du mois, notamment pendant le salon du MWC de Barcelone qui s’ouvre à partir du 27 février 2023.