Google Pixel 7 : Pour les French Days, Amazon casse le prix de cet excellent photophone, profitez vite de cette vente flash !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 qui profite d'une très bonne réputation et qui a permis à Google de se hisser dans la cour des grands. Sa principale arme est sa bonne performance pour les prises de vues et ses fonctionnalités de retouches comme la "gomme magique", très pratiques. Mais c'est également un smartphone performant, doté de tout ce qu'il faut pour plaire et digne de son rang. Il est actuellement en réduction chez Amazon pour cette première journée de French Days. Son prix passe de 649€ à seulement 520€ (en fonction du coloris) !

Les principaux atouts du Google Pixel 7

Écran : 6,3" AMOLED, 2400x1080, 90 Hz

: 6,3" AMOLED, 2400x1080, 90 Hz Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128/256 Go

: 128/256 Go Caméra : 50 MP + 12 MP / 10,8 MP frontal

: 50 MP + 12 MP / 10,8 MP frontal Batterie: 4355 mAh, charge rapide 30 W

Le Google Pixel 7 est équipé de la dernière puce développée par Google, la Tensor 2. Cela lui garanti une bonne performance globale surtout avec ses 8 Go de RAM. Évidemment, son principal atout est la photographie, mais c'est un smartphone polyvalent qui vous garanti une bonne qualité de navigation et d'utilisation. Son autonomie reste correcte surtout grâce au mode ultra économie d'énergie qui lui permet de tenir 72h, sans ce mode 24h d'autonomie sont annoncés par Google.

Promo French Days Google Pixel 7: Amazon casse encore plus le prix de ce best-seller

Amazon casse encore une fois le prix du Google Pixel 7, cette fois il atteint un prix très bas, 520€ soit 129€ de moins que son prix de départ. Ce prix est disponible pour la couleur noire, mais il est également en promotion dans d'autres coloris. Profitez-vite de cette offre avant qu'il ne soit trop tard, un si bon smartphone avec une promo intéressante, ça risque de partir vite !