Après le Motorola edge40 Pro, la marque officialise le edge40 avec un chipset MediaTek Dimensity 8020

Après la commercialisation du edge40 Pro, Motorola reprend la parole pour présenter un modèle plus abordable, mais disposant de caractéristiques techniques tout à fait valables. Avant de les détailler, remarquons le design du edge40 de Motorola qui propose des lignes arrondies sur les profils pour offrir une excellente prise en main. Il est décliné en noir ou en vert. Les deux finitions bénéficient d’une coque arrière avec une texture similicuir. Celle-ci est également présente sur la plaque qui contient les capteurs photo, installé dans le coin supérieur à gauche. On peut voir le logo de la marque, au centre de l’appareil. Les deux capteurs photo sont alignés verticalement, à côté du flash et du capteur de luminosité ambiante. Ce dernier permet d’ajuster automatiquement la température et le niveau de luminosité de l’écran pour un meilleur confort visuel.

Au sujet des capteurs photo, on peut compter sur la présence d’un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il ouvre à f/1.4, ce qui est assez exceptionnel et devrait lui permettre d’offrir des photos particulièrement lumineuses. Il y a également un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle, mais qui peut également servir pour les photos en mode macro. Le mobile est doté de la même fonction vidéo que le edge40 Pro, Horizon Lock qui permet de garder toujours l’horizon parfaitement plan alors que l’objectif peut tourner, simultanément. Par contre, il n’a pas la fonction d’Autofocus Tracking Vidéo disponible sur le edge40 Pro.

Le reste de la configuration technique

Le Motorola edge40 est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 8020 associé à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go au format UFS 3.1. L’appareil est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6. Il supporte également les technologies NFC et eSIM. Il embarque la fonction Ready For pour s’interfacer avec un moniteur et proposer un environnement de travail adapté. Il est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 68 watts ainsi que la charge sans fil à 15 watts. Rappelons que Motorola livre le bloc d’alimentation avec le téléphone. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le smartphone est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Enfin, concernant l’écran, il est assez remarquable car il s’appuie sur une dalle AMOLED incurvée des deux côtés avec une définition de 1080x2400 pixels sur 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, pour des défilements fluides. Motorola annonce un pic de luminosité de 1200 cd/m² et une compatibilité avec le format vidéo HDR10+. L’appareil mesure 158,43x71,99 mm pour une épaisseur de 7,58 mm et un poids de 171 grammes. Le Motorola edge40 fonctionne sous Android 13.

Le nouveau smartphone Motorola edge40 est disponible dès maintenant pour un prix de 599 €.