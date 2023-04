Le smartphone Motorola edge40 Pro est officiel, sa fiche technique est très alléchante

Pour tenter de gagner quelques parts de marché sur un segment ultra concurrentiel, la marque Motorola vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau mobile haut de gamme, le edge40 Pro. Il s’agit du flagship de la marque et propose les dernières avancées technologiques du fabricant.

Ainsi, le smartphone Motorola edge40 Pro est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit le processeur le plus véloce du moment pour les mobiles sous Android. Il est associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage, sans possibilité d’insérer une carte mémoire. L’appareil est compatible avec la technologie eSIM. Il dispose du Wi-Fi 6E et prêt pour le Wi-Fi 7, activable, via une mise à jour, selon la marque, dès sa disponibilité.

Des bords incurvés et trois capteurs au dos

Le nouveau smartphone Motorola edge40 Pro profite d’un châssis en aluminium. Il propose des bords fins avec un dos qui revient légèrement dessus. L’appareil est décliné en noir ou en bleu (uniquement sur le site de la marque). On remarque un bloc d’optiques qui est placé dans le coin supérieur, à gauche au dos. Celui-ci a aussi des bords incurvés, comme l’écran qui profite, au passage de 4 côtés incurvés. Le bloc est carré intégrant les capteurs. Il y a un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Le capteur ultra grand-angle peut également gérer les prises de vue en mode macro, donc très proche du sujet embarquant 50 mégapixels.

Il y a aussi un téléobjectif de 12 mégapixels ouvrant à f/1.6 et proposant un zoom optique 2x. Notez la fonction autofocus suivi en mode vidéo et la fonction Stabilisation Horizon Lock qui permet de garder toujours l’horizontalité même si le mobile bouge énormément, voire se retourne complètement. Cela fait immédiatement penser à la fonction disponible sur certains mobiles de la marque Vivo (fonction testée sur le Iqoo 8 Pro).

Fréquence à 165 Hz et charge à 125 watts

L’écran AMOLED du Motorola edge40 Pro mesure 6,67 pouces en diagonale avec donc les 4 côtés incurvés. Il propose une compatibilité avec le format vidéo HDR10+ mais pas Dolby Vision. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, comme les meilleurs smartphones pour le gaming et prometteuse d’une très grande fluidité dans la navigation et dans les jeux vidéo.

L’appareil est compatible Dolby Atmos et avec deux haut-parleurs. Il propose la fonction Enhanced Bass qui doit lui permettre de proposer un bon niveau de basses et donc un son relativement chaleureux. Le mobile est protégé à l’avant et à l’arrière par la technologie Corning Gorilla Glass Victus. Il profite d’une certification IP68, le rendant totalement étanche à l’eau douce ainsi qu’à la poussière. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4600 mAh. Celle-ci supporte la charge à 125 watts, ce qui en fait l’un des mobiles les plus rapides à charger. Il peut également se recharger sans fil, à 15 watts. Il fonctionne sous Android 13. Motorola promet 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau smartphone Motorola edge40 Pro est disponible dès aujourd’hui pour un prix plutôt raisonnable au regard de sa fiche technique qui est de 899 €.