Le realme C55 sera officiellement annoncé le 9 mai avec une montée en gamme

C’est la marque elle-même qui communique déjà sur son prochain smartphone de milieu de gamme, le realme C55. Il sera disponible sur le marché français. On ne connait pas encore son prix mais il sera annoncé le 9 mai avec l’intégralité des caractéristiques techniques de l’appareil. D’ici là, on peut déjà observer son design qui semble avoir des profils plats et un dos qui l’est tout autant. Il y a deux cercles assez larges qui sont installés dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo. La marque realme annonce « des fonctionnalités inédites, encore jamais vues sur ce segment de marché ».

Quelle configuration technique pour le realme C55 ?

Le realme C55 est équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels, ce qui est une amélioration par rapport aux précédents modèles de la série C de la marque. Il s’agit du même capteur qui est installé sur le realme GT Master Edition, bien plus haut de gamme. Le mobile est doté de 16 Go de RAM « dynamique », selon le communiqué. Derrière cet adjectif, il faut certainement comprendre que l’appareil est réellement doté de 8 Go de mémoire vive auxquels on peut ajouter 8 Go de mémoire vive virtuelle en venant puiser sur la capacité de stockage, si elle est disponible.

Il y a 256 Go d’espace mémoire interne dont une grande partie est déjà occupée par le système. Il s’agit d’Android 13 avec une surcouche realme UI 4.0 et plusieurs applications préinstallées. La marque proposera sur l’appareil une solution logicielle appelée Mini Capsule qui s’adaptera de manière intelligente autour du poinçon du capteur à selfie au niveau de l’écran pour afficher des informations pertinentes, un peu comme la fonction Dynamic Island proposée sur les iPhone les plus récents.

Rendez-vous le 9 mai pour connaître l’intégralité des caractéristiques techniques du realme C55 ainsi que son prix et sa date de mise sur le marché.