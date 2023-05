Le realme C55, entrée de gamme, est maintenant disponible à partir de 219 €

Comme prévu, la marque realme commercialise son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le realme C55 sur le marché français alors que les représentants de la société ne sont plus présents en France, ayant réduit la communication pour privilégier une centralisation plus européenne. Pour autant, realme propose dès aujourd’hui son nouveau mobile parmi les plus abordables.

Le realme C55 propose un design épuré avec deux cercles dans son dos, dans le coin supérieur pour intégrer les capteurs. Il s’agit principalement du même module qui est installé sur un mobile plus haut de gamme de la marque, le realme GT Master Edition. Le realme C55 mesure 165,6 x 75,9 mm avec un profil de 7,89 mm et un poids de 189 grammes, ce qui est dans la moyenne basse. Il est décliné en deux coloris : « pluie en plein soleil » mêlant différents coloris clairs entre l’orange et le vert, ou « nuit pluvieuse », comprenez noir.

Quelle configuration technique pour le realme C55 ?

Le smartphone realme C55 est animé par un chipset MediaTek Helio G88 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive avec la possibilité d’en ajouter jusqu’à 8 Go de manière virtuelle. Il y a 128 ou 256 Go d’espace de stockage et la possibilité de communiquer via Wi-Fi 5 ou les réseaux 4G. L’appareil est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait lui apporter une très belle autonomie supportant la charge à 33 watts. Le capteur photo principal est un module de 64 mégapixels et il y a un capteur à selfie de 8 mégapixels à l’avant.

L’écran du realme C55 fait 6,72 pouces en diagonale. Il y a un poinçon au centre, tout en haut pour abriter le capteur frontal. Il y a une fonction logicielle baptisée Mini Capsule et développée par la marque qui permet de mieux intégrer le poinçon avec un affichage dynamique comme sur les iPhone les plus récents. L’appareil est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle realme UI 4.0. L’écran a une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque et on peut compter sur une carte mémoire supplémentaire pour ajouter de l’espace de stockage, jusqu’à 1 To.

Le nouveau smartphone realme C55 est disponible dès maintenant à partir de 219 € (6+128 Go). Il sera disponible dans les points de vente Leclerc à compter du 9 mai, avec une remise de 20 € valable du 12 au 31 mai. La version 8+256G du realme C55 arrivera elle aussi prochainement sur le marché français.

