iPhone 13 : A moins de 730€ chez ce marchand, l'iPhone 13 est le smartphone Apple qui vaut le coup en ce moment !

L'iPhone 13 est sorti en fin d'année 2021 et est disponible à un prix réduit aujourd'hui. Il possède globalement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 14 et c'est pour cela que c'est une bonne affaire ! En effet, l'iPhone 14 n'a pas apporté de grande innovation chez Apple et possède les mêmes composants que l'iPhone 13. Mais l'iPhone 13 étant sorti depuis plus d'un an, il bénéficie de bonnes promotions actuellement. Pour un prix bien inférieur à l'iPhone 14, repartez avec un produit presque identique à celui-ci pour un prix inférieur à 730€ !

Fiche Technique de l'iPhone 13 : Puissant, performant, polyvalent

Écran : Écran Super Retina OLED de 6,1 pouces avec résolution

: Écran Super Retina OLED de 6,1 pouces avec résolution Processeur : Processeur Apple A15 Bionic

: Processeur Apple A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Appareil photo : Système à double caméra arrière avec un capteur principal de 12 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Caméra frontale de 12 MP.

: Système à double caméra arrière avec un capteur principal de 12 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Caméra frontale de 12 MP. Batterie : 3240 mAh

L'iPhone 13 bénéficie d'une très belle fiche technique et c'est bien normal. Sorti au prix de 959€, on en attendait pas moins d'un smartphone haut de gamme d'Apple. Il possède un excellent écran et une puce performante. La qualité photo est bonne et l'autonomie convenable. C'était un si bon smartphone à sa sortie qu'Apple a décide de reprendre exactement les mêmes composants pour son iPhone 14, à la seule différence de la batterie et d'une meilleure connectivité. Bref, rien qui explique une grande différence de prix, c'est pour cela que l'iPhone 13 est un très bon plan actuellement.

Promo iPhone 13: Il est à seulement 727€ avec ce code promo !

Actuellement, l'iPhone 13 bénéficie d'un excellent prix chez Rakuten actuellement. Il est à moins de 730€ en fonction du coloris. Le prix le plus bas est à 737€ avec un code promo de 10€ avec le code BLA10200 pour le faire descendre à 727€ seulement !