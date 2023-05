Sony préparerait un smartphone pliant format clapet compact

En perte de vitesse depuis plusieurs mois maintenant sur le marché des smartphones, la marque Sony pourrait créer la surprise en lançant son premier téléphone portable pliant à clapet sous Android. Des rumeurs circulent à ce sujet sur la toile et dont voici toute la teneur.

Alors que de plus en plus de marques proposent des modèles pliants à l’image de Samsung, Oppo, Vivo, Motorola, Honor ou encore Huawei, il se pourrait bien qu’ils soient prochainement rejoints par le japonais Sony. Commercialisant actuellement des modèles classiques Xperia dont le plus récent est le Xperia 1 V, le nouveau flagship de la marque nipponne, le fabricant chercherait à proposer quelque chose de différent. Il se pourrait qu’il s’agisse d’un modèle pliant. En effet, selon le média japonais Sumahodigest, Sony travaillerait actuellement sur la conception d’un smartphone pliant, à clapet dont le design serait proche du Samsung Galaxy Z Flip4. Toutefois, il n’aurait pas d’écran externe comme c’est le cas sur le modèle Samsung, mais également sur les autres smartphones à clapet proposés par Huawei, Motorola ou encore Vivo, par exemple.

Son nom ? Le Sony Xperia Fold ?

Certaines personnes pensent connaître le nom de ce modèle qui serait encore à l’état de concept. Il pourrait s’appeler le Xperia Fold. Ainsi, la marque continuerait à proposer une gamme de smartphones du milieu de gamme jusqu’au très haut de gamme dont un modèle pliant. Il est possible que Sony y intègre des services spécifiques, tirant parti de son expertise dans le domaine du jeu vidéo afin de produire un appareil qui offre une expérience ludique aussi immersive que possible comme c’est le cas pour les modèles Xperia pour les vidéos, avec leur écran au format 21/9 si atypique.

Pour le moment, ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur et il convient de voir si d’autres informations jugées suffisamment sérieuses nous parviennent. En tout état de cause, il est difficilement envisageable pour la firme japonaise de continuer sur cette lancée, sur le marché des smartphones, sans proposer quelque chose de nouveau et comme nous en avons plutôt l’habitude avec Sony, quelque chose d’innovant. Nous verrons dans les prochaines semaines, ou les mois à venir si la marque arrive à se distinguer.