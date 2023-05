Sony dévoile ses nouveaux smartphones Xperia 1 V et Xperia 10 V, dans la continuité

Comme prévu, Sony a officialisé ses nouveaux smartphones pour le haut et l’entrée de gamme avec l’arrivée sur le marché des Xperia 1 V et Xperia 10 V. Ceux-ci ne révolutionnent pas le genre et s’inscrivent dans la droite lignée de leurs prédécesseurs respectifs. Ainsi, ils reprennent le design des Xperia 1 IV et Xperia 10 IV notamment dans le format rectangulaire assez typiquement des appareils de la marque, plutôt en hauteur qu’en largeur afin de proposer un écran au format 21/9, comme au cinéma.

Le Xperia 1 V fait 165x71x8,2 mm pour un poids de 185 grammes contre 165x71x8,3 mm et un poids de 187 grammes le Xperia 1 IV. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit la puce la plus véloce du moment, pour les smartphones sous Android. Il est associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’ajouter une carte mémoire micro SD. On peut compter sur la présence d’une batterie de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge sans fil. Le smartphone est doté d’un écran AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz, comme le précédent, protégé, cette fois par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, la plus résistante à ce jour. Le mobile est 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et propose une compatibilité Hi-Res pour l’audio ainsi qu’une large possibilité de lire des contenus audio haute qualité. Le mobile est compatible eSIM et il y a un port audio jack pour brancher un casque.

Pour la partie photo, l’appareil dispose d’un capteur Exmor T qui promet beaucoup notamment en cas de très faible luminosité, selon Sony et s’appuie sur 48 mégapixels. Il y a deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière, en plus et un capteur frontal de 12 mégapixels est également proposé pour se prendre en selfie. Il est décliné en noir, vert kaki ou argent.

Le smartphone Sony Xperia 1 V sera disponible en précommande à partir du 1er juin pour un prix de 1399 € avec une réelle disponibilité dès le 30 juin. Jusqu’au 16 juillet, la marque offre un casque Sony WH-1000XM5.

Quelles caractéristiques pour le Xperia 10 V ?

Le smartphone Sony Xperia 10 V est un modèle d’entrée de gamme. Il reprend le design de son prédécesseur avec pratiquement les mêmes dimensions. Il fait 155x68x8,3 mm pour un poids de 159 grammes. Il est animé par le même chipset que le Xperia 10 IV, soit un Snapdragon 695 associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. La batterie fait toujours 5000 mAh et il propose le même écran, toujours avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

C’est la partie photo qui évolue avec la présence d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à deux capteurs de 8 mégapixels contre du 12+12+12 mégapixels sur le précédent. On peut toujours compter sur une étanchéité totale à l’eau ainsi qu’à la poussière, comme le Xperia 1 V. Il est décliné en blanc, noir, vert et lavande.

Le nouveau smartphone Sony Xperia 10 V sera disponible d’ici la mi-juin pour un prix de 499 €. Sony offre un casque WH-CH520 pour tout achat de ce modèle.