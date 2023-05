L'iPhone 13 reconditionné : L'excellence à petit prix ! Profitez de cette offre pour acquérir un smartphone haut de gamme d'Apple à seulement 669€ !

L'iPhone 13 est l'avant-dernier smartphone sorti par Apple. Ce smartphone est l'une des meilleures ventes de 2021. En effet, cet iPhone à tout pour lui ! Son écran OLED de superbe qualité lui permet d'afficher une qualité irréprochable. Également, l'iPhone 13 est équipé de la puce A15 Bionic l'avant-dernière puce d'Apple. Celle-ci est très performante et vous permet d'effectuer toutes les tâches que vous souhaitez avec aisance. De plus, cet iPhone est une révolution par rapport à l'iPhone 12. Son écran est meilleur, sa batterie est plus grande, sa qualité photo supérieure, ses performances également. Hésitez plus pour profiter de l'iPhone 13 reconditionné à 669€ !

Les caractéristiques principales de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide

L'iPhone 13 est une réussite de la part d'Apple. Il est puissant, il fait de bonnes photos de jours comme de nuit, il a une batterie correcte qui permet de tenir 1 journée en utilisation normale. Les caractéristiques de cet iPhone ne vendent pas du rêve, mais il ne faut pas se fier à celle-ci. En effet, Apple est les meilleurs en termes d'optimisation et d'interface. Ce qui permet d'avoir des iPhone performants.

Le reconditionné sur Smartfone

Smartfone propose du reconditionné haut de gamme. C'est pourquoi le prix est légèrement plus élevé que ses concurrents. Cependant, les composants viennent de France et sont de meilleures qualités. De plus, ils effectuent 40 points de contrôles ce qui offre une qualité irréprochable. Si vous commandez aujourd'hui vous recevrez votre smartphone 24h après et il sera garanti 24 mois. N’hésitez plus, offrez vous l'iPhone 13 reconditionné tout en ayant une très bonne qualité à seulement 669€ !