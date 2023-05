Super nouvelle : deux nouveaux forfaits illimités débarquent chez RED by SFR dès 4,99 € !

RED by SFR propose son tout nouveau forfait 40 Go adaptable à vos besoins

Avec RED by SFR, vous pouvez disposer d’un tout nouveau et très bon forfait pas cher à seulement 9,99 € par mois pour 40 Go de gigas destinés à être utilisés en France métropole, le tout sur le réseau 4G de SFR. SFR propose une couverture à presque 100 % de la carte française, ce qui vous permet d’accéder au réseau partout où vous allez. En plus, avec ce forfait, l’option 5G est à 3 € de plus par mois uniquement. Avec cette formule, vous pouvez également disposer de 10 Gigas en Union européenne et dans les départements d’outre-mer. Et si ce n'est pas assez, vous avez même l’option à 5 € de plus par mois pour passer à 30 Go en UE et dans les DOM. Mais ce n'est pas tout car ce forfait propose aussi des appels, SMS et MMS illimités en métropole et vers celle-ci depuis l’UE et les DOM.

... et un autre forfait 5 Go pas cher avec RED by SFR !

Pour un tarif encore moins cher, RED by SFR propose son forfait sans engagement 5 Go à 4,99 € ! Go en France... Mais 6 Go en Europe et dans les départements d'outre-mer ! Un rapport qualité prix incroyable qui permet d’utiliser votre smartphone avec le réseau de SFR, l'un des meilleurs réseaux en France. Ce réseau téléphonique est à la fois un service ultra stable, très fiable, mais aussi, il couvre presque entièrement la carte française, permettant à tous ses utilisateurs d’accéder en permanence à la 4G ! Avec RED by SFR, vous pouvez également passer des appels, SMS et MMS en illimité vers la France et les DOM. Une super offre qui permet de tirer le meilleur de votre mobile. N'hésitez pas à tester cette toute nouvelle offre.