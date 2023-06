Ce forfait mobile 100Go à moins de 10€ est la bonne affaire du moment !

Un forfait mobile à petit prix fixe avec un max de data et la téléphonie illimitée étendue, ça vous dit ? Alors ne cherchez plus ! Pour bien préparer l’été et profiter pleinement de vos vacances, en France comme à l’étranger, SYMA Mobile met à jour son forfait Le 9. Au programme, toujours autant de data, avec encore plus de services et un tarif fixe toujours aussi attractif. Retour en détails sur cette offre à ne surtout pas rater !

Restez connecté en France, mais aussi à l’étranger

Comme assez souvent au cours de l’année, SYMA Mobile a récemment mis à jour son forfait Mobile Le 9. En prélude aux vacances, le MVNO repositionne en effet cette offre phare, tout en conservant ses principaux attributs.

Le premier, c’est l’enveloppe web. Pour 9,99 €/mois, vous avez toujours droit à 100 Go de data web en 4G/4G+ (5G en option, on vous en reparle plus loin) via le réseau mobile hautes performances de SFR. En termes de débit, vous pouvez théoriquement obtenir jusqu’à 150 Mb/s dans les zones 4G, et jusqu’à 593 Mb/s dans les zones couvertes par la 4G+ en France métropolitaine.

Avec l’excellente couverture nationale de SFR, vous pouvez par ailleurs être sûr de profiter pleinement de votre connexion internet dans plus de 99% du territoire.

Mais ce n’est pas tout !

Afin de vous éviter des dépenses supplémentaires, le forfait Le 9 de SYMA Mobile comporte également une enveloppe de 10 Go/mois dédiée à vos usages dans les pays de l’UE et dans les DOM. Inclus dans le volume principal, ce volume dédié vous permet de rester connecté pendant vos vacances, sans avoir à souscrire un autre forfait à l’étranger. C’est économique et pratique !

Appelez et envoyez des messages sans compter

Le second volet de ce forfait mobile concerne la téléphonie illimitée. A ce propos, Le 9 inclut, depuis la France Métropolitaine :

L’illimité pour les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM, peu importe le réseau ;

L’illimité pour les appels vers les mobiles des pays de l’UE et vers les fixes de 100 destinations étrangères (dont ceux de l’UE) ;

Les SMS et MMS en illimité vers les mobiles de tous les réseaux métropolitains.

Vous pouvez ainsi communiquer librement avec vos proches et avec d’autres interlocuteurs dans toute l’Europe.

Précisons ici que le nombre maximum de destinataires différents autorisés par mois est de 200 et que la durée par appel est plafonnée à 3 heures. Ce qui est largement suffisant…

Et si vous comptez voyager, SYMA Mobile a également pensé à tout. L’offre inclut en effet les appels, SMS et MMS en illimité depuis les pays de l’UE et les DOM, vers les numéros fixes et mobiles de ces zones, mais aussi vers ceux de France métropolitaine.

Vous pouvez ainsi garder le contact avec vos proches sans surcoût quand vous êtes en voyage dans l’une ou l’autre de ces destinations.

Plusieurs options pour encore plus de services

Besoin d’un peu plus de data ou de faire encore plus d’économies sur vos communications (appels et SMS) ? SYMA Mobile propose plusieurs options que vous pouvez ajouter à votre forfait pour une formule encore plus intéressante.

Et pour ceux qui souhaitent profiter d’une vitesse de connexion encore plus intéressante, l’opérateur propose également la 5G pour un supplément de seulement 3€ !

Pour rappel, le forfait Le 9 de Syma Mobile est à 9,99 €/mois sans changement de tarif et sans engagement. Profitez-en !

