Samsung Galaxy Z Fold 4: Plus de 500€ de réduction chez Fnac pour le meilleur smartphone pliable de Samsung !

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est un smartphone pliable ultra haut de gamme sorti par Samsung en 2022. C'est globalement un monstre de puissance et de technologie capable de s'adapter à tout les usages et qui permet de garantir une très belle taille d'écran une fois déplié. Ses écrans sont composés de dalles AMOLED 120hz, en résolution QHD+, une qualité impressionnante pour un smartphone. Il est équipé de la Snapdragon 8+ Gen 1, une des meilleures du marché. C'est également un bon smartphone pour la photo grâce à ses 3 capteurs 50+12+10 MP à l'arrière. Sorti au prix de 1799€, Fnac passe actuellement le prix du Z Fold 4 à 1223€ soit plus de 500€ de moins que lors de sa sortie !

Fiche technique Samsung Galaxy Z Fold 4

Écran principal : Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution QHD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution QHD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Écran extérieur : Écran AMOLED de 6,2 pouces avec résolution QHD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: Écran AMOLED de 6,2 pouces avec résolution QHD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mémoire RAM : 12 Go de RAM

: 12 Go de RAM Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To

: 256 Go, 512 Go ou 1 To Caméra arrière : Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP

: Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP Caméra frontale : 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe

: 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe Batterie : 4400 mAh, charge rapide 25W

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 profite des meilleurs composants disponibles pour un smartphone. Ses écrans sont de très haute qualité, son processeur est l'un des plus puissant du marché. Sa batterie est fiable mais pourrait être plus imposante, il conserve tout de même une bonne autonomie grâce à sa puce intelligente et ses écrans adaptatifs qui permettent de faire des économies. La charnière du Samsung Galaxy est plus fine que celle de son prédécesseur et est moins marquée, le capteur frontal sous l'écran est d'ailleurs mieux caché également grâce à un plus grand nombre de pixel devant lui. Bref, un vrai concentré de technologie ! Pour un avis plus complet, consultez notre prise en main.

Promo Samsung Galaxy Z Fold 4 : C'est Fnac qui propose le meilleur prix !

Sorti au prix de 1799€, il est compliqué de trouver ce smartphone en dessous de 1499€ aujourd'hui. Pourtant FNac propose le Z Fold 4 à 1223€ actuellement dans sa version 256 Go et à 1289€ dans sa version 512Go ! De plus, profitez de la livraison rapide, de la garantie Fnac et du paiement en 3 ou 4 fois afin d'étaler cette dépense importante sur plusieurs mois ! Foncez sur cette offre si le Z Fold 4 vous a conquis, c'est de très loin la meilleure offre du marché actuellement !