Pas de changement pour la configuration photo du Samsung Galaxy S24 Ultra, ou presque

La bataille des meilleurs photophones n’a de cesse entre les différentes marques de smartphones qui tentent, les uns après les autres, de proposer des capacités toujours plus avancées pour proposer les meilleures images possibles. Actuellement, le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra qui a obtenu un score de 140 auprès du laboratoire indépendant DxOMark, embarque un capteur principal Samsung HP2 de 200 mégapixels. Il est associé à un capteur ultra grand-angle Sony IMX564 de 12 mégapixels.

Il y a également deux téléobjectifs Sony IMX754 stabilisé optiquement. Ces derniers étaient déjà sur le Galaxy S22 Ultra. Il a été apprécié pour son haut niveau de détails ainsi que sa large plage dynamique, dans toutes les conditions. Le zoom a aussi proposé d’excellentes performances avec un bon niveau de détails. Le mobile bénéficie d’une stabilisation vidéo très efficace ainsi que d’une mise au point automatique précise aussi bien en photo qu’en vidéo.

Une évolution sur les téléobjectifs, seulement

Selon le très bien renseigné Digital Chat Station, il semblerait que le Galaxy S24 Ultra utilise une configuration qui serait similaire à celle du Galaxy S23 Ultra. L’intéressé a récemment publié un message sur le réseau social Twitter indiquant que le prochain flagship Samsung embarquerait un capteur photo principal Samsung HP2 de 200 mégapixels. Le capteur ultra grand-angle Sony IMX564 de 12 mégapixels serait toujours là. En fait, seuls les téléobjectifs seraient différents. Il s’agirait de modèle de 12 mégapixels contre des 10 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra. Plus précisément, ce serait le capteur Sony IMX754+ qui profite d’une plage de zoom optique plus longue. Cette configuration devrait permettre au Galaxy S24 Ultra d’obtenir des améliorations sur la qualité des photos produites.

Sinon, le plus avancé des mobiles Samsung pourrait être animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aux États-Unis ainsi qu’en Asie et une version intégrant le Soc Samsung Exynos 2400 serait proposée sur les autres marchés, dont la France.