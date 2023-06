Bonne nouvelle ! Le forfait mobile 10Go à 4.99€ sans hausse de prix au bout d'un an est de retour chez Auchan Telecom

Bonne nouvelle, le forfait illimité 10Go à seulement 4.99€ et sans hausse de prix au bout d'un an est de retour chez Auchan Telecom. Cette offre sans engagement de durée est parfaite pour les petits budgets à la recherche d'un abonnement de téléphone illimité avec de quoi surfer sur ses sites préférés et consulter ses emails sans contrainte. On décrypte pour vous cette super affaire à ne pas manquer

Tout savoir sur ce forfait illimité 10Go à 4.99€ !

Bonne nouvelle, Auchan Telecom a décidé de relancer son offre mobile 10Go à seulement 4.99€ par mois sans condition de durée. Oui, vous avez bien lu : 4.99€ par mois sans augmentation surprise après la première année. En plus de vous proposer un prix bas, l'opérateur vous laisse la liberté de changer à tout moment sans aucuns frais puisque cette offre est sans engagement de durée. Par ailleurs, vous profiterez du réseau fiable et performant de Bouygues Telecom.

Pour ce qui est des services, ce forfait pas cher contient :

10Go d'internet en France sur le réseau 4G de Bouygues Telecom (débit réduit au delà)

6Go pour rester connecté lors de vos voyages en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS sans limite dans l'hexagone et depuis l'UE et DOM

Changer d'opérateur mobile en conservant votre numéro de mobile !

Vous souhaitez profiter de ce forfait mobile pas cher tout en conservant votre numéro de mobile actuel. Le processus de portabilité est simple et sans tracas. Il vous suffit de le préciser lors de la souscription dans le champ prévu à cet effet. Vous devrez effectivement fournir certaines informations, telles que votre numéro de téléphone et votre code RIO. Ce dernier servira pour le transfert de votre numéro de mobile, le nouvel opérateur se chargera de résilier votre abonnement auprès de votre ancien opérateur. Notez que si vous faites déjà parti du groupe Bouygues Telecom Business Distribution ( NRJ Mobile, Cdiscount Mobile ou Auchan Telecom), cette offre ne pourra pas vous être proposée avec la portabilité du numéro.Vous pourrez toutefois en profiter avec la commande d'un nouveau numéro ou encore choisir un forfait équivalent chez un autre opérateur. Pour info Syma Mobile propose en ce moment le même forfait illimité avec 10Go à 4.99€ par mois et pas seulement la première année.

Les autres bons plans Auchan Telecom du moment

Auchan Telecom propose trois autres forfaits illimités pas chers avec 5, 20 ou encore 30Go a respectivement 3.99€, 5.99€ et 6.99€ par mois. Ces trois offres sont toutes sans engagement de durée et fonctionnent jusqu'en 4G sur le réseau Bouygues Telecom.

Vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter que vous soyez en France ou en déplacements en Europe et DOM. Depuis ces mêmes zones, l'opérateur pour permet aussi d'utiliser l'internet depuis votre Smartphone jusqu'à hauteur de 5Go pour l'offre à 3.99€ et 8Go avec les deux autres abonnements.