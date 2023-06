Bon plan du jour : un nouveau forfait illimité 10Go à 4.99€ par mois, même après un an !

Ce nouveau forfait pas cher est une pépite : 10 Go à seulement 4.99€, et pas que la première année !

Vous en avez assez de payer des sommes exorbitantes pour votre forfait mobile ? Syma Mobile entend répondre à vos attentes avec son forfait pas cher, disponible à seulement 4.99€ par mois. Et la meilleure partie ? Cette offre n'est pas limitée à la première année, contrairement à de nombreux autres opérateurs. Vous pouvez profiter de 10 Go de données chaque mois en France sur le réseau 4G de SFR et 5Go depuis l'UE et DOM. Et pour rester en contact avec vos proches sans contrainte, Syma Mobile vous fait bénéficier des appels, SMS et MMS illimités aussi bien en France que lors de vos voyages en UE et DOM.

Les autres promotions irrésistibles de 40 à 210Go dès 7.99€ par mois !

En plus du forfait pas cher, Syma Mobile propose trois autres promotions attractives qui vous permettent de bénéficier de plus de données à des prix incroyablement bas. Si vous avez besoin d'une quantité plus importante de données, optez pour l'offre de 40 Go à seulement 7.99€ par mois. Vous pouvez ainsi profiter d'une connectivité optimale sans vous ruiner. Pour les utilisateurs qui ont des besoins encore plus importants, cet opérateur alternatif propose une offre de 100 Go à seulement 9.99€ par mois, idéale pour ceux qui utilisent leur téléphone pour le travail ou le divertissement en ligne. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience de la 5G, Syma Mobile propose une offre exceptionnelle de 210 Go de données 5G à seulement 19.99€ par mois. Avec cette offre, vous pouvez profiter de vitesses de téléchargement ultra-rapides et d'une expérience en ligne sans précédent. Notons que la 5G est aussi accessible avec le forfait 100Go en ajoutant 3€ de plus par mois.





Quelle que soit l'offre mobile sans engagement que vous choisirez, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi depuis l'UE et DOM. Vous pourrez par ailleurs appeler sans limite depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens. Et pour la data depuis les zones Europe et DOM, vous pourrez naviguer jusqu'à hauteur de 8Go avec le forfait 40Go à 7.99€, 10Go avec la formule 100Go à 9.99€ ou encore 25Go avec le plus gros abonnement 210Go à 19.99€ par mois.

