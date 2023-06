Un forfait mobile 100Go au prix fixe de 9.99€ par mois, c'est possible grâce à cette offre sans engagement

C’est déjà l’été, avec le soleil, les vacances, mais aussi les bons plans pour les forfaits mobiles. Comme chaque année à cette période, les MVNO proposent plusieurs promos intéressantes pour faire de belles économies et profiter d’un max de services. C’est déjà le cas notamment chez Syma Mobile qui démarre ce mois de juin avec son forfait sans engagement et à prix fixe dénommé Le Neuf. Idéal pour les petits budgets, c’est sûrement « THE » forfait qu’il vous faut pour les prochains mois. Afin d’en avoir le cœur net, voici son contenu, en détails.

Une jolie enveloppe web de 100 Go

Avec cette nouvelle version de son forfait mobile Le Neuf, Syma Mobile passe à 100 Go par mois et vous permet ainsi de surfer plus librement pendant cette période. Les 100 Go sont accessibles sur l’ensemble du réseau 4G/4G+ de SFR en France métropolitaine. C’est-à-dire dans quasiment tout le pays. Pour ce qui est du débit, vous pouvez atteindre jusqu'à 150 Mb/s en 4G et 593 Mb/s dans les zones couvertes par la 4G+ de l’opérateur. Pour télécharger vos films, séries et autres vidéos favorites, c’est parfait ! Et si ce débit est encore trop bas à vos yeux, la 5G est proposée en option pour 3€ supplémentaires. Précisons qu’une fois les 100 Go, la connexion internet est automatiquement bloquée afin de vous éviter les mauvaises surprises liées à une surfacturation des données excédentaires.

Appels et SMS sans compter, en France, mais aussi vers l’étranger

Comme vous pouviez vous en douter, ce forfait mobile prend également en compte vos appels et SMS depuis votre smartphone mobile afin que vous puissiez communiquer sans vous ruiner.

Dans ce cadre, sont pris en compte en illimité depuis la France :

Les appels vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux en France (métropole et DOM) ;

Le SMS et MMS vers les numéros mobiles de France métropolitaine ;

Les appels vers les numéros mobiles de tous les pays de l'Union européenne, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations étrangères différentes (y compris les pays de l'Union européenne).

Vous pouvez ainsi réaliser de grosses économies tout en restant en contact avec vos proches.

Votre compagnon pour les voyages

Que vous partiez en tourisme ou en déplacement professionnel, vous pouvez continuer à profiter de votre forfait Syma Mobile pendant vos séjours à l’étranger (UE et DOM). Depuis ces zones, vous bénéficiez de :

10 Go/mois (déduits des 100 Go) ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de ces zones, ainsi que vers les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine.

Forfait sans engagement et à prix fixe

Pas besoin d’un gros budget pour profiter de cette offre. Le forfait Le Neuf de Syma Mobile est en effet accessible pour seulement 9,99 €/mois. L’autre bonne nouvelle, c’est que ce tarif est fixe. Vous n’avez donc pas à craindre une augmentation par la suite, comme c’est souvent le cas pour les promos sur les forfaits mobiles. Enfin, sachez que cette offre est sans engagement. Si vous n’en êtes pas satisfait, vous avez la latitude de résilier immédiatement, sans frais supplémentaire.

N’hésitez donc pas plus longtemps ! Souscrivez dès maintenant pour vivre votre été à fond !

Résumé du plan mobile Le Neuf de Syma Mobile :