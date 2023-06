Deux nouveaux capteurs photo pour le prochain smartphone Google Pixel 8 Pro

La marque Google devrait officialiser ses prochains smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro à l’automne. Récemment, le géant américain a présenté le Pixel 7a, un modèle de milieu de gamme, très compact et embarquant la puce Tensor G2. Il semble que les Pixel 8 et surtout le Pixel 8 Pro profitent d’une mise à jour importante concernant ses capteurs. En effet, le mobile est pressenti pour changer son capteur principal, mais également son module ultra grand-angle.

L’évolution majeure entre les Pixel 7 et les Pixel 8 concerne le capteur principal de l’appareil. En effet, les Pixel 7 Pro et Pixel 7 utilisent actuellement un module Samsung ISOCELL GN1. Le site Android Authority rapport que celui-ci serait remplacé par le capteur Samsung ISOCELL GN2. Ce dernier est plus grand, ce qui devrait lui permettre de capter environ 35% de lumière en plus par rapport à son prédécesseur. Cela devrait servir à obtenir des images plus lumineuses, notamment en cas de faible luminosité et de proposer des vitesses d’obturations plus rapides. Le capteur Samsung ISOCELL GN2 est capable de supporter la captation de vidéos avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde. Le processeur qui sera à l’intérieur des Pixel 8 et Pixel 8 Pro le pourra également, mais l’application n’en serait pas (encore ?) capable, ce qui laisse planer un doute sur les capacités réelles des smartphones à venir. Parallèlement, le site rapporte aussi que la prise en charge du format HDR sera améliorée.

Le prochain smartphone Google Pixel 8 Pro profiterait d’une mise à jour supplémentaire, en plus de son capteur principal. En effet, il pourrait remplacer son capteur Sony IMX386 de 12 mégapixels par un capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels, celui-là même qu’on trouve comme module principal au dos du Pixel 7a. L’utilisation de ce capteur permettrait de capturer, là aussi, beaucoup plus de lumière qu’avec le capteur actuel.

Le Pixel 8, de son côté, aurait aussi une mise à jour, mais pas aussi importante. Son capteur ultra grand-angle serait ainsi doté d’un facteur de zoom plus important, de 0,55x contre 0,67x sur l’actuel Pixel 7. Le troisième capteur de la version Pro serait identique à celle qui est présente sur le Pixel 7 Pro.



Un nouveau capteur pour le Pixel 8 Pro : thermomètre

Parallèlement, toujours selon le site Android Authority, il semble que le Pixel 8 Pro soit aussi doté d’un capteur type thermomètre. Capable de mesurer la température sans contact et proposant une haute précision, on ne connait pas encore précisément sa fonction. Il faudra certainement attendre la présentation officielle de l’appareil pour en savoir plus, mais il ne faut pas s’attendre à d’autres services que la prise de la température. Ce n’est pas la première fois que Google tente l’intégration de capteurs qui servent à certaines fonctions. On pense notamment au Motion Sense utilisant les capteurs photo frontaux, par exemple. En outre, il est possible que Google nous prépare certaines fonctions inédites avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro afin de marquer leur différence avec les autres mobiles du marché.